شكرا لقرائتكم خبر عن أهلى كولر يتسلح بالصفقات الجديدة لمواجهة المصرى والإصابات والإيقافات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم، الثلاثاء، خوض منافسات الموسم الجديد للدوري المصري 2023 / 2024، بمواجهة المصري البورسعيدى ضمن رحلة الدفاع عن الدرع الذي توج به الفريق الأحمر في الموسم الماضي، حيث يرغب فى المنافسة على تحقيق الدرع رقم 44 في تاريخه بعدما خسر المارد الأحمر لقب كأس السوبر الأفريقى لصالح اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد.

ويتسلح كولر بالصفقات الجديدة فى مواجهة المصري البورسعيدى حيث تواجد إمام عاشور والمغربى رضا سليم والفرنسى موديست فى قائمة المارد الاحمر للمباراة لتعويض سلسلة الايقافات والإصابات التى ضربت صفوف الفريق.

حيث خرج من قائمة الأهلي صلاح محسن ومحمود كهربا وحسين الشحات للإيقاف، إلى جانب عمرو السولية وكريم نيدفيد ومحمود متولي للإصابة، بالإضافة إلى أكرم توفيق وخالد عبد الفتاح لعدم الجاهزية، ومحمد الضوي "كريستو" لأسباب فنية.

وشارك إمام عاشور ورضا سليم للمرة الاولى مع الاهلى فى مباراة اتحاد العاصمة الجزائري بالسوبر الافريقى التى خسرها المارد الاحمر بهدف دون رد فيما انضم الفرنسي أنتوني موديست لاعب الفريق الجديد لقائمة الأهلي أمام المصري، استعدادا لتدوين مشاركته الأولى مع الفريق الأحمر.

الأهلي ضم إمام عاشور قادماً من نادي ميتيلاند الدنماركي والفرنسي انتوني موديست في صفقة انتقال حر ورضا سليم من الجيش الملكي المغربي ، كما أعاد الأهلي الثنائي المُعار صلاح محسن من سيراميكا وكريم نيدفيد من فيوتشر، بجانب تفعيل عقد شراء خالد عبد الفتاح من سموحة بعد إنتهاء إعارته بنهاية الموسم الجاري.