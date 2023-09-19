شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار لا تفوتك اليوم الثلاثاء 19 /9 /2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار لا تفوتك اليوم الثلاثاء 19 /9 /2023، هي خدمة يقدمها الخليج 365 تشهد ملخصا للعديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها مشاركة أحمد سيد "زيزو" فى تدريبات الزمالك بصورة طبيعية، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها بكدمة في أنكل القدم.

دروس خصوصية لمدافعى الزمالك برعاية عبد الهادى وأوسوريو يحذر اللاعبين

حرص مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقد جلسة خاصة مع رباعي الدفاع حمزة المثلوثي ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد. يفتتح فريق الأهلي مشواره فى بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2023 / 2024 عندما يلتقي المصري فى السابعة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد برج العرب بالإسكندرية، في بداية رحلة الدفاع عن الدرع، والذي توج به الموسم الماضي، حيث يرغب الفريق الأحمر في المنافسة على الاحتفاظ باللقب وتحقيق الدرع رقم 44 فى تاريخه. زيزو وعبد الله جمعة ينتظمان فى تدريبات الزمالك بعد التعافى من الإصابة شهدت تدريبات الزمالك الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة مشاركة أحمد سيد "زيزو" صانع ألعاب الفريق بصورة طبيعية، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها بكدمة في أنكل القدم. 8 دول تؤكد مشاركتها فى بطولة أفريقيا لتنس الطاولة البارالمبى ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق منافسات البطولة الأفريقية البارالمبية لتنس الطاولة التي تقام في مجمع صالات حسن مصطفى في السادس من أكتوبر في الفترة من 20 إلى 23 سبتمبر الجاري والمؤهلة إلى بارالمبياد باريس 2024. التشكيل المتوقع للأهلى أمام المصرى.. رضا سليم وتاو وموديست فى الهجوم

الإسماعيلى يبحث عن 10 ملايين جنيه لتسديد مقدم عقود اللاعبين للموسم الجديد

يكثف مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، جهوده لتوفير 10 مليون جنيه قيمة مقدم عقود اللاعبين عن الموسم الجديد بنسبة 25 % لكل لاعب بعدما انتهى المجلس من صرف مستحقات الموسم الماضى لكل اللاعبين.

تعاقد نادي فاركو مع الثنائي فارس السيد وكريم نبيل، لتدعيم مركز حراسة المرمى بصفوف الفريق الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي برونو روماو. فاركو يتعاقد مع ثنائى حراسة مرمى جديدين.. صور