شكرا لقرائتكم خبر عن سمر حمزة تتأهل لربع نهائي بطولة العالم للمصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة في التأهل إلى ربع نهائي بطولة العالم التى تقام بصربيا وتستمر حتى 24 سبتمبر الجارى .

جاء تأهل سمر بعد التغلب على لاعبة بيلاروسيا فى دور الـ 16 من منافسات البطولة ، ومن المقرر أن تواجه لاعبة كولومبيا فى ربع نهائي البطولة بعد قليل .

وتٌعد سمر حمزة اللاعبة الوحيدة من منتخب المصارعة النسائية المشاركة بالبطولة، ويضم الجهاز الفني معها محمد طلبة مدير فنى.

كان اتحاد المصارعة أعلن قائمة منتخب المصارعة الرومانية والتي تضم كلا من هيثم فهمى، محمد مصطفى، محمد إيهاب،عبد اللطيف منيع، محمد جبر، محمد إبراهيم كيشو.

وحقق محمد إيهاب الميدالية الذهبية فى بطولة رومانيا الدولية، بالفوز على لاعب تركيا فى نهائي البطولة، وحقق هيثم فهمى الميدالية الفضية بعد الخسارة من لاعب جورجيا، بينما توج محمد مصطفى بالبرونزية