شكرا لقرائتكم خبر عن تامر مصطفى يضع برنامجا خاصا لثنائى إنبى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع تامر مصطفى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى برنامجاً خاصاً لثنائى الفريق الجديد زياد طارق، والسنغالى مامى ليباس من أجل تجهيزهما للفترة المقبلة.

ويرغب تامر مصطفى تهيئة اللاعبين للدخول في أجواء الفريق سريعاً خاصة أنهما انضما للفريق في اللحظات الأخيرة قبل غلق باب القيد الصيفى.

في سياق مختلف أكد أيمن الشريعى، رئيس نادى إنبى، أن تامر مصطفى، المدير الفني للفريق، مدرب قدير وشخصية محترمة، ووجوده في النادى البترولى يمثل إضافة، ويعمل معهم وفقا لسياسات واضحة وأهداف محددة وعلاقة قوامها الاحترام المتبادل.

وأضاف رئيس نادى إنبى، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أزمة تامر مصطفى بشأن التعاقد مع زياد طارق مفتعلة ونتيجة سوء فهم فقط، لافتا إلى أنه معه، وتم توضيح كل الأمور بشكل تفهمه تامر مصطفى، وكشف سر غيابه عن تدريب الجمعة بأنه كان مُجهدا وليس هناك أى مشكلة وانتهى الأمر، وعلاقة تامر مصطفى مع إنبى ومسئوليه "سمن على عسل".

ونشر الشريعى صورة تجمعه بتامر مصطفى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ترصد حالة التفاهم التي تجمع بين الثنائى، وترد على الشائعات التي ترددت خلال الساعات الماضية بشأن استقالة المدرب.