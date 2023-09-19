شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى ميسى يسجل أول أهداف "زد" فى الدورى بشباك الإسماعيلى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز مصطفى سعد ميسى لاعب زد، أول أهداف فريق زد في بطولة الدورى المصرى الممتاز في شباك الإسماعيلى، فى المباراة المقامة بينهما اليوم فى إطار منافسات الجولة الأولى من الدورى المصرى الممتاز.

واستغل مصطفى ميسى خطأ قاتل من أحمد عادل عبد المنعم الذى أخطأ في تمرير الكرة ليضعها في شباك الإسماعيلى في الدقيقة 25 من أحداث الشوط الأول.

وجاء تشكيل زد لمواجهة الإسماعيلى كالتالى..

حراسة المرمى: على لطفى

الدفاع: محمد سمير، محمد إسماعيل، على جمال، محمد أشرف

الوسط: بيتر، مصطفى ميسى، أحمد قطة، عبد الله مجدى، مصطفى زيكو

الهجوم: شادى حسين

بينما جاء تشكيل الإسماعيلى كالتالى..

حارس مرمى: أحمد عادل

الدفاع: أحمد محسن، محمد عمار، محمد هاشم، إياد العسقلاني.

الوسط: محمد حسن، عماد حمدى، نادر فرج، عمر الساعى، عبد الرحمن مجدي

الهجوم: باسم مرسي

البدلاء: محمد فوزى، عصام صبحى، محمد نصر، محمد دسوقى، محمد مخلوف، مروان حمدى، محمد عبد السميع، الشبراوى، ياو أنور.