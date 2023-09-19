شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب: ليفربول سيتعامل باحترام مع الدوري الأوروبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي أن فريقه سيتعامل مع الدوري الأوروبي لكرة القدم «بشكل مناسب»، مؤكداً أنه يملك من البدائل ما يجعله يستطيع النجاح في الدوري الإنجليزي الممتاز والبطولة القارية.

وأضاف كلوب: «أولاً وقبل كل شيء، أعتقد أن علينا جميعاً التأكد من أننا نحترم المسابقة بالشكل المناسب، وأننا نحترم المنافسين بالشكل المناسب».

وتابع لشبكة «تي إن تي سبورت»: «أود الوصول إلى النهائي بكل تأكيد، لكن لا أعرف إن كان بوسعنا أن نفعل ذلك، لأنه سيكون هناك الكثير من الفرق الرائعة في طريق مشوارنا نحو هدفنا، لذا يجب أن نؤدي بقوة».

وسيغيب ليفربول، بطل أوروبا ست مرات، عن دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ أول موسم كامل للمدرب كلوب مع النادي في 2016-2017.

وبلغ ليفربول نهائي الدوري الأوروبي 2016 تحت قيادة كلوب، وقال إن تكرار الأمر ذاته سيمثل الهدف مرة أخرى.

كما يبدأ مشواره في الأوروبي في ضيافة لاسك النمساوي الخميس، قبل أن يستضيف وست هام يونايتد في الدوري الأحد.

وتعد بطولة الدوري الأوروبي هي المسابقة الثانية لكرة القدم في القارة الأوروبية، بعد دوري أبطال أوروبا، وكانت تعرف باسم «كأس الاتحاد الأوروبي».

يشار إلى أن ليفربول استهل الموسم الجديد بتعادل محبط مع تشيلسي، قبل أن يحقق أربعة انتصارات متتالية في الدوري الممتاز.

ورغم ظهور الفريق بشكل متواضع في بداية مواجهة ولفرهامبتون واندرارز واستقبال هدف مبكر في الجولة الماضية السبت، انتفض الفريق في الشوط الثاني وفاز 3-1 ليواصل ملاحقة الصدارة.

ولدى ليفربول 13 نقطة من خمس مباريات ويأتي ثالثاً، بفارق نقطتين خلف غريمه مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب العلامة الكاملة.