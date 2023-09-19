شكرا لقرائتكم خبر عن مروان حسين ينضم إلى نوروز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

بعد أن استغنى فريق الطلبة العراقي عن خدماته، انضم اللاعب مروان حسين إلى فريق نوروز لكي يمثله في الموسم المقبل بطلب من مدربه ولي كريم.

ويمثل انضمام اللاعب مروان حسين إلى فريق نوروز، إضافة قوية إلى الفريق، لكونه من اللاعبين الهدافين الذين يستغلون الفرص ويحولونها إلى أهداف وبمختلف الطرق.

وكان مروان حسين الذي انضم في الانتقالات الشتوية إلى الطلبة، قادماً من فريق النجف بمثابة الورقة الرابحة لفريقه من خلال الأهداف الحاسمة التي سجلها للفريق في العديد من المباريات، والتي جعلت الفريق يكسب كثيراً من النقاط ويصل إلى المركز الخامس في الترتيب العام للموسم المنصرم.

وسبق للاعب مروان حسين أن مثل منتخبات العراق «الشباب، الأولمبي، الأول»، وكذلك مثل فرق الزوراء، الشرطة، النجف، الطلبة، واحترف مع فريق سبهان الإيراني، وكذلك احترف مع فريق الخليج السعودي.

علماً أن فريق نوروز يمضي عامه الثالث على التوالي في الدوري العراقي الممتاز، وهو الممثل الوحيد لمحافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق، ويتميز فريق نوروز بأنه من الفرق النادرة جداً في الدوري العراقي التي تحافظ على مدرب فريقها الكروي الأول ولي كريم لثلاثة مواسم متتالية في الدوري، وقبلها كان المدرب كريم يقود الفريق في دوري الدرجة الأولى، وأسهم بتأهليه إلى مصاف فرق الدوري الممتاز.