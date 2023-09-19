شكرا لقرائتكم خبر عن الطفلة المصرية هنا جودة تكتب التاريخ في تنس الطاولة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خطفت لاعبة المنتخب المصري ونجمة الأهلي لتنس الطاولة، الطفلة هنا جودة، الأنظار مجدداً عقب فوزها بذهبية فردي السيدات لأول مرة، في بطولة إفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس، لتكتب التاريخ مجدداً في لعبة تنس الطاولة، خلال البطولة التي أقيمت في تونس.

وصارت هنا جودة أصغر لاعبة تفوز بالبطولة القارية في تاريخ المسابقة، حيث تبلغ من العمر 15 عاماً، بعد ‏‏تغلبها على مثلها الأعلى دينا مشرف، الحائزة اللقب في العام الماضي، بنتيجة 4 أشواط مقابل شوط واحد، ‏‏في لقاء اتسم بالندية.‏

من جانبه، هنأ وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، اللاعبة هنا جودة على الفوز بالميدالية الذهبية ببطولة الكبار في ‏‏تونس.

واعتبر الوزير، أن ما حققته يعد إنجازاً تاريخياً باعتبارها أصغر لاعبة في التاريخ تحصد اللقب وتتأهل إلى أولمبياد ‏‏باريس، موضحاً في بيان رسمي سعادته بأن النهائي كان بين لاعبتين من مصر.‏

وكانت هنا، قد حصدت هذا العام العديد من البطولات، أبرزها بطولة أنطاليا الدولية للناشئات في تركيا ‏‏خلال شهر مارس الماضي، ثم كأس إفريقيا بكينيا في شهر مايو، التي تقتصر على المنافسات الفردية بين أفضل ‏‏اللاعبات.

وإضافة إلى بطولة كرواتيا للناشئات وبطولة سلوفينيا الدولية تحت 19 سنة، وعلى المستوى المحلي، ‏‏ظفرت ببطولة الدوري المصري مع النادي الأهلي.