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الكويت تخسر أمام كوريا 0-9 في«الآسياد»

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دار الخليج 0 تبليغ

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خسر منتخب الكويت الأولمبي لكرة القدم أمام نظيره الكوري الجنوبي صفر-9 في افتتاح منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية 2023 «آسياد هانغجو».

وجاءت المباراة ضمن منافسات المجموعة الخامسة، والتي تضم أيضاً البحرين وتايلاند.

وضمن منافسات كرة القدم في «الآسياد» التي تنطلق مبارياتها قبل الانطلاق الرسمي للدورة، تعادل منتخبا وإيران صفر-صفر، وفازت الصين على الهند 5-1،وإندونيسيا على قيرغيزستان 2-صفر.

وتنطلق الألعاب الآسيوية في مدينة هانغجو الصينية بين 23 سبتمبر و8 أكتوبر.

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MO Nasa

MO Nasa

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