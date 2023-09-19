شكرا لقرائتكم خبر عن أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة يونيون برلين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن كارلو أنشيلوتى، المدير الفنى لفريق ريال مدريد، قائمة اللاعبين التى تخوض مواجهة ضيفه يونيون برلين على ملعب "سانتياجو برنابيو" مساء غدا الأربعاء، فى الثامنة إلا الربع مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دورى أبطال أوروبا.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني نظيره الفريق الأول الكروي بنادي يونيون برلين في الثامنة إلا ربع مساء غدًا الأربعاء.

قائمة ريال مدريد لمواجهة يونيون برلين

وضمت قائمة لاعبي ريال مدريد أمام يونيون برلين كل من:

في حراسة المرمى: لونين، كيبا، وكانيزاريس.

خط الدفاع: ألابا، ناتشو، لوكاس فاسكيز، فران جارسيا، روديجر، ميندي، وتوبياس.

في خط الوسط: بيلينجهام، كروس، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، تشواميني، وسيبايوس.

خط الهجوم: رودريجو، خوسيلو، جونزالو، وابراهيم دياز

ريال مدريد يتصدر الدوري الاسباني

ويواصل ريال مدريد تربعه على عرش صدارة جدول ترتيب لدوري الإسباني برصيد 15 نقطة، بفارق نقطتين عن الوصيف برشلونة الغريم التقليدي