شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الصم يغادر إلى ماليزيا للمشاركة فى كأس العالم لكرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر ظهر اليوم منتخب مصر لكرة القدم للصم مطار القاهرة متوجها إلى ماليزيا استعدادا للمشاركة فى كأس العالم والذى يقام فى الفترة من 23 سبتمبر وحتى 7 اكتوبر القادم ويشارك فيه 19 منتخبا يمثلون قارات العالم وقد جاء منتخبنا المصرى فى المجموعة الأولى حيث يلعب مع ماليزيا الدولة المضيفه وامريكا وألمانيا .

كان المنتخب المصرى للصم قد دخل معسكر مغلق باستاد القاهرة قبل سفره ضم 23 لاعبا هم محمد الهامى وحماده فاروق ومحمد السيد وأحمد عماد و محمد عزت وسعيد أنورومصطفى قدرى ومحمد عبد الحميد ومحمد عماد والسيد شوقى وعادل طارق ونبيه سامح وقاسم اسامه ومحمد محمود وماهر محمد ومحمد أحمد وعبد السلام ابراهيم وصابر جمال والسيد احمد ومصطفى فتحى وأحمد مسعود وعمر محمد وحسن نبيل ومحمد صالح وعبد الله محمود وعلى السيد ومصطفى عبد الحميد وإسماعيل محمد وعبد الرحمن عبد الله ومحمد طه وعمر سمير وماهر الجوهرى ومصطفى عبد الستار

فيما يضم الجهاز الفنى والإدارى كلا من :-

محمد يحيى يوسف عضو مجلس إدارة اللجنه البارالمبية رئيسا للبعثة ومعه السيد مسعود سالم رئيس لجنة الصم وشوكت النجار مدير فنى وفؤاد عبد الحميد مدرب عام وهشام سليمان مدرب حراس مرمى والسيد جمعه إدارى وحماده حسنى اخصائى العلاج الطبيعى .

جدير بالذكرأن المنتخب المصرى قد فاز بالميدالية الفضية فى البطولة السابقة والتى أقيمت بتركيا عام 2022 .