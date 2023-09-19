شكرا لقرائتكم خبر عن على لطفى يتصدى لركلة جزاء من عبد الرحمن مجدى فى الدقيقة 52.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدى على لطفى، حارس مرمى فريق زد، لركلة جزاء للإسماعيلى فى الدقيقة 52، فى المباراة المقامة بينهما على استاد الدفاع الجوى، فى إطار منافسات الجولة الأولى من الدورى المصرى الممتاز.

ونجح على لطفى في التصدى لركلة جزاء قام بتسديدها عبد الرحمن مجدى الذى وضعها على يسار على لطفى الذى تصدى لها ببراعها محافظا على نظافة شباكه.

سجل هدف الشوط الأول الوحيد مصطفى سعد ميسى الذى استغل خطأ قاتلا من أحمد عادل عبد المنعم حارس الإسماعيلى، الذى أخطأ في تمرير الكرة ليضعها في شباك الإسماعيلى في الدقيقة 25 من أحداث الشوط الأول.

وجاء تشكيل الإسماعيلى كالتالى..

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع: محمد هاشم، محمد نصر، محمد دسوقى، عصام صبحى

الوسط: عماد حمدى، محمد حسن، عبد الرحمن مجدى، ياو أنور، مروان حمدى

الهجوم: باسم مرسى

ويراهن الإسماعيلي الذى حرمه إيقاف القيد من صم لاعبين جدد، على خبرات لاعبيه ومدربه الجديد إيهاب جلال، بعدما أنهى الجهاز الاداري اجراءات قيد وتسجيل القائمة النهائية للفريق، وذلك بعد أن نجح المهندس نصر أبو الحسن رئيس مجلس الإدارة في تسوية وجدولة مديونية اتحاد الكرة لدى النادي الإسماعيلي وذلك خلال الجلسة التى جمعته مع جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ومجلس إدارة الاتحاد الثلاثاء الماضي.

وأصبح عماد حمدى، لاعب خط وسط النادى الاسماعيلى، هو قائد الدراويش بداية من الموسم الجديد، عقب رحيل الثنائى عمر الوحش للاتحاد السكندري، وباهر المحمدى للمصري البورسعيدى، في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، وأصبح ترتيب كباتن الإسماعيلى كالتالى: عماد حمدى، ثم محمد هاشم ثم عبد الرحمن مجدى ثم محمد فوزى وفقاً للأقدمية.