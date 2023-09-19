شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكشف حقيقة تغريم كهربا ويؤكد: استمرار لسلسلة الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خالد بيبو، مدير الكرة بالنادى الأهلى، إن كل ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعى عن توقيع غرامة مالية على اللاعب محمود كهربا، بدعوى عدم التزامه كلام عار تمامًا من الصحة، وهو استمرار لسلسلة شائعات "كاذبة" تهدف لهز استقرار الفريق مع بداية الموسم الجديد.. وهو لم ولن يحدث بإذن الله.. لأن هناك لوائح ونظمًا، الجميع يلتزم بها.

من ناحية أخرى، يفتتح فريق الأهلي مشواره فى بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2023 / 2024 عندما يلتقي المصري فى السابعة مساء اليوم الثلاثاء، باستاد برج العرب بالإسكندرية، في بداية رحلة الدفاع عن الدرع، والذي توج به الموسم الماضي، حيث يرغب الفريق الأحمر في المنافسة على الاحتفاظ باللقب وتحقيق الدرع رقم 44 فى تاريخه.

وحرص مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على عقد محاضرات فنية مع لاعبيه وجلسات خاصة من أجل تجهيز لاعبيه جيدا لخوض مباراة المصري، وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال مباراة السوبر الأفريقي الأخيرة، ومطالبة اللاعبين بطى صفحة السوبر والتركيز على تحقيق بداية قوية فى افتتاح الدوري، لتكون رسالة قوية لكل الفرق بأن الأهلي لن يتخلى عن الدرع.

كما حرص كولر على مشاهدة عدد من مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات المصري، فيما اشتكى من غموض المصري في ثوبه الجديد تحت قيادة علي ماهر وبعد الصفقات الجديدة التي أبرمها خلال موسم الانتقالات الصيفية الأخيرة، وهو ما تجعل مهمته في استكشاف المنافس صعبة، لاسيما وأنه لم يخض أي مباراة رسمية في الفترة الماضية تساعده من معرفة نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق البورسعيدي.

ويرغب مارسيل كولر في تقديم مستوى جيد وإجراء بعض التعديلات على تشكيل فريقه الذي خاض مباراة السوبر الأفريقي، خاصة في خط الهجومي، الذي قد يشهد مشاركة الفرنسي أنتوني موديست بشكل أساسي، ومعه بيرسي تاو الذي شارك كبديل في السوبر الأفريقي.