شكرا لقرائتكم خبر عن أحد مشجعي نيوكاسل يتعرض للطعن 3 مرات في ميلان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعرض أحد مشجعي فريق نيوكاسل لحادث طعن في مدينة ميلان، حيث سافر لدعم فريقه في مباراته بدوري أبطال أوروبا.

وكشف متحدث باسم الشرطة الإيطالية أن الضحية كان يسير مع أحد أصدقائه قبل أن تعترضهما مجموعة مكونة من حوالي 8 أشخاص، لم يتضح بعد إن كانوا إيطاليين أو من الأجانب.

ونُقل المشجع إلى المستشفى بعد تعرضه لثلاث طعنات، واحدة في ظهره واثنتان في ذراعه، ومن المتوقع أن يغادر المستشفى، الثلاثاء، بحسب بي بي سي.

خروج المشجع المُصاب من المستشفى، قد يمكنه من اللحاق بمباراة نيوكاسل وميلان في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، مساء الثلاثاء.

يذكر أن فريق نيوكاسل لم يشارك في دوري أبطال أوروبا منذ موسم 2003-2004، حيث خرج من مرحلة التصفيات المؤهلة، لينتقل للعب في بطولة كأس الاتحاد الأوروبي التي وصل للدور نصف النهائي بها، فيما كانت آخر مشاركاته القارية في بطولة الدوري الأوروبي قبل 11 عاماً.