شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال أوروبا من دون ميسي ورونالدو لأول مرة منذ 20 عاماً.. ماذا قدم النجمان؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لأول مرة منذ 20 عاماً تظهر نسخة دوري أبطال أوروبا «يورو 2024»، للموسم الجديد من دون الثنائي الأهم في تاريخ كرة القدم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي عقب احتراف النجمين خارج أوروبا.

سيكون عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع الإثارة في انطلاقة دور المجموعات؛ إذ تقام 8 مواجهات مرتقبة في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات للمسابقة مساء الثلاثاء، أبرزها مباراة حامل اللقب مانشستر سيتي أمام النجم الأحمر الصربي، ومباراة برشلونة ضد رويال أنتريوب البلجيكي، فيما تقام مباراتان في مجموعة الموت؛ حيث يلعب باريس سان جيرمان ضد بوروسيا دورتموند، فيما يواجه ميلان نظيره نيوكاسل.

وخلت بطولة أبطال أورويا هذه العام إثر رحيل «الدون» لصفوف النصر السعودي، وانتقال «البرغوث» إلي إنتر ميامي الأمريكي من صفوف باريس سان جيرمان.

كريستيانو رونالدو

يأتي كريستيانو على رأس هدافي دوري أبطال أوروبا، برصيد 141 هدفاً سجلها مع فرق مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، وكان رونالدو قد ظهر في البطولة لأول مرة بقميص مانشستر يونايتد بموسم 2003- 2004، ليستمر في المشاركة بها حتى 2022.

ويتربع رونالدو أيضاً على عرش قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف برصيد 42 تمريرة حاسمة، كما أن رونالدو هو اللاعب الأكثر مشاركة أيضاً في البطولة بـ187 مباراة، 16189 دقيقة مشاركة، فيما يبتعد البرغوث عن قائمة الخمسة الأوائل.

وعلى صعيد الأهداف المسجلة من ركلات الجزاء، يحتل رونالدو الصدارة بـ19 هدفاً، يليه ميسي بفارق هدف وحيد، وحقق البطولة في 5 مناسبات، ما بين 4 ألقاب مع ريال مدريد ولقب وحيد مع مانشستر يونايتد.

سجل رونالدو 17 هدفاً في موسم 2013- 2014، وهو ما لم يحققه أي لاعب آخر في موسم واحد، ويعد رونالدو أيضاً الأكثر تسجيلاً للأهداف من الركلات الحرة، بواقع 12 هدفاً.

ليونيل ميسي

أما ميسي فقد سجل ظهوره الأول مع برشلونة خلال موسم 2004 - 2005، ولم ينقطع عن المشاركة في البطولة إلا في الموسم الجديد عندما ارتدى قميص انتر ميامي الأمريكي.

خاض ميسي 163 مباراة في تاريخه بدوري أبطال أوروبا، وهو ثالث لاعب يصل إلى هذا الرقم، بعد أسطورتي ريال مدريد الإسباني، كريستيانو رونالدو (187) وإيكر كاسياس (176).

سجل ميسي 129 هدفاً في البطولة منهم 18 ركلة جزاء ناجحة، و40 تمريرة حاسمة، وحقق ميسي البطولة في 4 مناسبات مع برشلونة الإسباني، ويملك البرغوث الرقم القياسي الخاص بأكبر عدد من الأهداف المسجلة مع فريق واحد، بإحرازه 120 هدفاً مع برشلونة وشارك ميسي بـ13584 دقيقة في البطولة، بحسب اليوم السابع.

فيما بلغ الأرجنتيني 14 هدفاً بموسم 2011- 2012، وهو أعلى سجل تهديفي له فيما يعد ميسي الأكثر تسجيلاً في شباك منافسين مختلفين؛ وذلك أمام 40 فريقاً في البطولة من ركلات حرة.