شكرا لقرائتكم أنشيلوتي: لا أرى ريال مدريد مرشحاً مثل سيتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد يوم الثلاثاء إن فريقه لا يعتبر نفسه المرشح للفوز بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم رغم تاريخه الحافل في البطولة مشيرا إلى مانشستر سيتي حامل اللقب على اعتباره المرشح الأبرز.

ويفتتح ريال مدريد مشواره في البطولة باستضافة أونيون برلين في مستهل مشواره بالمجموعة الثالثة يوم الأربعاء بعدما عزز رقمه القياسي وتوج باللقب للمرة 14 عام 2022 قبل الخسارة أمام سيتي في الدور قبل النهائي العام الماضي.

ويلعب الفريق الإسباني أيضا مع نابولي بطل إيطاليا وبراغا البرتغالي في دور المجموعات.

وأبلغ أنشيلوتي الصحفيين قبل استضافة أونيون على ملعب سانتياغو برنابيو: سيتي هو المرشح لأن لديه تشكيلة فازت باللقب الموسم الماضي ولم تتغير كثيرا. لكن في دوري الأبطال، كما هو الحال دائما، هناك مفاجآت في النهاية. ريال مدريد فريق ينافس حتى النهاية. لا نرى أنفسنا مرشحين مثل سيتي. لقد فاز باللقب العام الماضي ويمكنه الفوز بدوري الأبطال.

ويواجه ريال مدريد منافسه أونيون المشارك في البطولة لأول مرة لكن أنشيلوتي أكد أن فريقه لن يستخف بالفريق الألماني.

وقال: أونيون فريق جديد في دوري الأبطال لكن وجوده هنا يعكس حقيقة عروضه القوية. إنه فريق منظم للغاية على المستوى الدفاعي. دوري الأبطال مسابقة خاصة لنا. سنتعامل مع المباراة على أنها شيء خاص. نتطلع لتحقيق بداية جيدة في دور المجموعات لأننا نلعب على ملعبنا.

وأضاف المدرب الإيطالي أن داني كارفاخال لن يشارك لحصوله على راحة مشيرا إلى أن الظهير الأيمن سيكون متاحا على الأرجح لمواجهة أتلتيكو مدريد في قمة الدوري الإسباني يوم الأحد.

وقال أنشيلوتي: كارفاخال مجهد ونريد إراحته تجنبا للمشاكل. إنه بخير ولا نعتقد أن الأمر خطير لذا نأمل عودته قريبا. وفقا للظروف الحالية لديه فرصة للعب يوم الأحد. الحالة العامة للاعب جيدة جدا ولوكاس فاسكيز سيلعب بدلا من كارفاخال أمام أونيون.