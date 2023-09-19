فانتازي.. تعرف على اللاعبون القريبون من الإيقاف قبل شرائهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

يجب على مدربي فانتازي الدوري الإنجليزي الحظر من شراء اللاعبين الغائبين عن فرقهم بسبب الإيقاف أو حتى قريبون منه.

وأي لاعب حصل على خمسة إنذارات في 19 مباراة مع فريقه بالدوري الإنجليزي الممتاز، سيتم إيقافه لمدة مباراة واحدة في نفس المسابقة، ولا يتم نقل البطاقات الصفراء إلى كأس الاتحاد الأوروبي أو كأس الاتحاد الإنجليزي.

واليكم اللاعبين القريبين من الإيقاف:

جاكسون (تشيلسي) 4 إنذارات

جوردون (نيوكاسل) 4 إنذارات

هيكي (برينتفورد) 3 إنذارات

فرنانديز (مانشستر يونايتد) 3 إنذارات

جيماريش (نيوكاسل) 3 إنذارات

آينا (نوتنجهام فورست) 3 إنذارات

إيمرسون (وست هام) 3 إنذارات

باكيتا (وست هام) 3 إنذارات

سيميدو (وولفرهامبتون) 3 إنذارات

اللاعبون الذين سيغيبون بالفعل عن الأسبوع السادس

سيغيب أوليفر ماكبرني (5.4 مليون جنيه إسترليني) عن مباراة شيفيلد يونايتد على أرضه ضد نيوكاسل يونايتد بعد طرده الغير مباشر "إنذارين"، في هزيمته 2-1 أمام توتنهام هوتسبر.

ومن جانبه تم إيقاف لاعب بيرنلي، لايلي فوستر (5 مليون جنيه إسترليني) لمدة ثلاث مباريات بعد طرده بسبب السلوك العنيف في التعادل 1-1 مع نوتنجهام فورست يوم الاثنين.

وبالتالي سيغيب عن المواجهة على أرضه أمام مانشستر يونايتد في الأسبوع السادس من الدوري الإنجليزي، وعن مباراة نيوكاسل يونايتد في الأسبوع السابع.

وسيغيب أيضًا عن مباراة بيرنلي في الدور الثالث لكأس الاتحاد الأوروبي أمام سالفورد سيتي في 26 سبتمبر، وعلى عكس البطاقات الصفراء، يتم نقل البطاقات الحمراء المباشرة إلى مسابقات الكأس المحلية.

اللاعبون العائدون من الإيقاف

سيعود المدافع الهولندي، فيرجيل فان ديك (6 مليون جنيه إسترليني) مرة أخرى للمشاركة مع ليفربول بعد إنتهاء إيقافه الذي دام لمدة مباراتين.

الجدير بالذكر، تم إيقاف المدافع مباراة واحدة لاعتراضه لفرصة محققة للتسجيل بعد تدخله على ألكسندر إيزاك (7.6 مليون جنيه إسترليني) في فوز ليفربول 2-1 على نيوكاسل يونايتد.

ولكن تم تمديد هذا الإيقاف لمدة مباراة أخرى بعد اعتراف اللاعب الهولندي باستخدام كلمات مسيئة ومهينة تجاه حكم المباراة.