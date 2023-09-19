شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصل ملعب برج العرب لمواجهة المصري في الجولة الأولى للدوري.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت حافلة فريق الكرة بالنادي الأهلي إلى ملعب برج العرب لمواجهة المصري في السابعة من مساء اليوم ،الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز التي يحمل الأهلي لقبها.



الاهلي يصل ملعب برج العرب



الاهلي يصل ملعب برج العرب



الاهلي يصل برج العرب



الاهلي يصل ملعب برج العرب



الاهلي يصل ملعب برج العرب



الاهلي يصل ملعب برج العرب



الاهلي يصل برج العرب



الاهلي يصل برج العرب



الاهلي يصل ملعب برج العرب



الاهلي يصل ملعب برج العرب



وصول الاهلي

وقام الجهاز الفني للأهلي ، بقيادة مارسيل كولر بمُعانية أرض الملعب فور الوصول للملعب قبل عملية الإحماء التي تسبق المباراة المرتقبة.

وقبل مباراة الليلة ، التقى الاهلى مع المصري البورسعيدى في 150 مرة ( 125 بالدوري+ 23 بالكأس + لقاء بالسوبر+ لقاء بكأس الرابطة)، حقق المارد الأحمر 88 فوزاً من بينها فوز اعتبارى لانسحاب المصري من كأس الرابطة، و25 فوزاً للمصرى، فيما انتهت 37 مباراة بالتعادل.

سجل الأهلى 232 هدفاً في شباك المصري، من بينها 3 أهداف اعتبارية لانسحاب المصري، فيما سجل أبناء بورسعيد 116 هدفاً، و5/0 هو أكبر فوز للأهلى على المصري.

انتهت مباراتا الدوري الموسم الماضى بين الفريقين بالتعادل السلبى، فيما حقق الأهلى فوزاً بهدفين مقابل هدف على المصري فى آخر لقاء جمع الفريقين بكأس مصر فى 3 أغسطس الماضى.