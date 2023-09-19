شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلى أمام المصرى فى الدورى.. موديست مُهاجماً وتاو وسليم أساسيان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، تشكيل الفريق لمباراة المصري المقرر لها السابعة من مساء اليوم ،الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز التي يحمل الأهلي لقبها.

ويضم تشكيل الأهلي ، كلاً من : محمد الشناوي ومحمد هاني، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة ، علي معلول وأليو ديانج، إمام عاشور، أحمد نبيل كوكا وبيرسي تاو، أنتوني موديست ورضا سليم.

وقبل مباراة الليلة ، التقى الاهلى مع المصري البورسعيدى في 150 مرة ( 125 بالدوري+ 23 بالكأس + لقاء بالسوبر+ لقاء بكأس الرابطة)، حقق المارد الأحمر 88 فوزاً من بينها فوز اعتبارى لانسحاب المصري من كأس الرابطة، و25 فوزاً للمصرى، فيما انتهت 37 مباراة بالتعادل.

سجل الأهلى 232 هدفاً في شباك المصري، من بينها 3 أهداف اعتبارية لانسحاب المصري، فيما سجل أبناء بورسعيد 116 هدفاً، و5/0 هو أكبر فوز للأهلى على المصري.

انتهت مباراتا الدوري الموسم الماضى بين الفريقين بالتعادل السلبى، فيما حقق الأهلى فوزاً بهدفين مقابل هدف على المصري فى آخر لقاء جمع الفريقين بكأس مصر فى 3 أغسطس الماضى.