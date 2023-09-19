شكرا لقرائتكم خبر عن مشجع لنيوكاسل في حالة مستقرة بعد تعرضه للطعن في ميلانو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ميلانو - (رويترز)

قالت الشرطة الإيطالية، الثلاثاء، إن مشجعاً لنيوكاسل يونايتد يبلغ من العمر 58 عاماً في حالة مستقرة في المستشفى، بعد تعرضه للطعن في ميلانو، على يد مجموعة من المهاجمين الملثمين، عشية مباراة الفريق أمام ميلان في دوري أبطال أوروبا.

وتعرض المشجع، وهو مواطن بريطاني، للطعن في ذراعه وظهره، في الهجوم الذي وقع في منطقة نافيجلي بالمدينة، وهي منطقة تقع على ضفاف قناة.

وقال متحدث باسم الشرطة، إن جرح الظهر كان الأكثر خطورة، لكن من المتوقع أن يخرج الضحية من مستشفى بوليكلينكو في الساعات المقبلة.

وكان مع صديق له عندما هاجمته مجموعة من سبعة أو ثمانية أشخاص ملثمين عند منتصف ليل الاثنين تقريبا (2200 بتوقيت جرينتش).

وفي بيان لوسائل إعلام بريطانية قال نيوكاسل إنه يشعر بقلق بالغ إزاء التقارير عن حادث الطعن.

وأضاف البيان «نحن على اتصال بالسلطات المحلية لمعرفة الملابسات. قلوبنا مع المشجع وعائلته ونأمل الشفاء التام والسريع».

ورفض ميلان التعليق.

ويلتقي نيوكاسل مع ميلان بطل أوروبا سبع مرات في المجموعة السادسة على ملعب سان سيرو في وقت لاحق، الثلاثاء.

وعاد الفريق الإنجليزي إلى أرفع مسابقة للأندية في أوروبا بعد غياب دام 20 عاماً.