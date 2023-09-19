شكرا لقرائتكم ميسي يقود زد إلى فوز تاريخي في الدوري المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حقق زد الوافد الجديد أول انتصار في تاريخه بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم يوم الثلاثاء بعدما سجل مصطفى سعد "ميسي" هدف المباراة الوحيد في الفوز 1-صفر على الإسماعيلي العريق في مستهل مشوارهما بالمسابقة.

وتقدم زد بهدف في الدقيقة 25 عن طريق ميسي الذي استغل خطأ من الحارس أحمد عادل عبد المنعم في تمرير الكرة لزميله فسيطر على الكرة وأعادها داخل الزاوية اليسرى لمرمى الإسماعيلي.

وبات هدف ميسي أول هدف لفريق زد في تاريخه بالدوري الممتاز.