شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى عبد العاطى: الفوز على الإسماعيلى مهم..وزد يحتاج إلى التجانس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر مجدى عبد العاطى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى زد عن سعادته بالفوز الذى حققه فريقه على الإسماعيلى بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وأكد عبد العاطى خلال تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس" أن زد قدم مباراة جيدة في الشوط الأول ولكن الأداء تراجع نسبيا في الشوط الثانى لافتاً إلى أن التركيز الكامل كان ينصب على تقليل الأخطاء.

وأشار عبد العاطى إلى ان الفوز على الإسماعيلى سيكون بمثابة خطوة سيتم البناء عليها،موضحاً أن فريق زد يحتاج إلى التجانس في الفترة المقبلة خاصة أن الفريق أبرم 21 صفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وحقق فريق زد فوزا مهما وتاريخيا أمام الإسماعيلى بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد الدفاع الجوى، فى إطار منافسات الجولة الأولى من الدورى المصرى الممتاز.

سجل مصطفى سعد ميسى هدف التقدم لزد بعدما استغل خطأ قاتلا من أحمد عادل عبد المنعم حارس الإسماعيلى، الذى أخطأ في تمرير الكرة ليضعها في شباك الإسماعيلى في الدقيقة 25 من أحداث الشوط الأول.