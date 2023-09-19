شكرا لقرائتكم خبر عن سمر حمزة تودع بطولة العالم للمصارعة بصربيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ودعت سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة منافسات بطولة العالم التى تقام بصربيا وتستمر حتى 24 سبتمبر الجارى ، وذلك بعد خسارة لاعبة كولومبيا امام لاعبة كيرجستان

وكانت سمر حمزة خسرت امام لاعبة كولومبيا بدور ربع النهائي من منافسات البطولة بنتيجة 4/0 ،على ان تنتظر سمر نتيجة مباراة لاعبة كولومبيا فى ربع النهائي،وحالة فوز اللاعبة الكولومبية تخوض سمر مباراة الترضية وفوزها فى الترضية يجعلها تخوض مباراة الميدالية البرونزية، الا ان خسارة لاعبة كولومبيا فى ربع النهائي جعل سمر حمزة تودع منافسات البطولة

وتٌعد سمر حمزة اللاعبة الوحيدة من منتخب المصارعة النسائية المشاركة بالبطولة، ويضم الجهاز الفني معها محمد طلبة مدير فنى.

كان اتحاد المصارعة أعلن قائمة منتخب المصارعة الرومانية والتي تضم كلا من هيثم فهمى، محمد مصطفى، محمد إيهاب،عبد اللطيف منيع، محمد جبر، محمد إبراهيم كيشو.

وحقق محمد إيهاب الميدالية الذهبية فى بطولة رومانيا الدولية، بالفوز على لاعب تركيا فى نهائي البطولة، وحقق هيثم فهمى الميدالية الفضية بعد الخسارة من لاعب جورجيا، بينما توج محمد مصطفى بالبرونزية