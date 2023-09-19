بيرسى تاو يسجل الهدف الثانى للأهلى فى شباك المصرى.. فيديو

القاهرة - سامية سيد - سجل بيرسى تاو لاعب الأهلى الهدف الثانى لفريقه فى شباك المصرى البورسعيدى بعد "وان تو" مع محمد هانى فى الدقيقة 69 من عمر المباراة التى تجمعهما حالياً بإستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز، وكان المغربي رضا سليم، سجل هدف المادر الأحمر الأول.

هدف الأهلى الأول

ويضم تشكيل الأهلي ، كلاً من : محمد الشناوي ومحمد هاني، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة ، علي معلول وأليو ديانج، إمام عاشور، أحمد نبيل كوكا وبيرسي تاو، أنتوني موديست ورضا سليم.