كريم فؤاد يعود للظهور مع الأهلى فى مواجهة المصرى.. و5 تبديلات دفعة واحدة

القاهرة - سامية سيد - أجرى السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الأهلى 5 تبديلات دفعة واحدة فى الدقيقة 81 من عمر مواجهة المصرى البورسعيدى التى تجمعهما حالياً بإستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز، ومازال المارد الأحمر متقدمًا بثلاثية دون رد.

وشهدت التبديلات دخول كريم فؤاد لأول مرة بعد إصابته بالرباط الصليبى فى الموسم الماضى، حيث حل اللاعب بديلاً من محمد هانى.

كما دخل طاهر محمد طاهر بدلاً من موديست ومروان عطية بدلاً من أحمد نبيل كوكا ووأفشة بدلاً من امام عاشور ، وأحمد عبد القادر بدلاً من رضا سليم.

هدف الأهلى الأول

هدف الأهلى الثانى

هدف الأهلى الثالث

ويضم تشكيل الأهلي ، كلاً من : محمد الشناوي ومحمد هاني، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة ، علي معلول وأليو ديانج، إمام عاشور، أحمد نبيل كوكا وبيرسي تاو، أنتوني موديست ورضا سليم.