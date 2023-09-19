الدوري الممتاز.. الأهلي يتقدم على المصري البورسعيدي بهدف رضا سليم (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي بتقدم المارد الأحمر بهدف نظيف.

ويستضيف استاد الجيش ببرج العرب، مباراة الأهلي والمصري في أولى جولات بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل هدف الأهلي لاعبه المغربي رضا سليم بتسديدة قوية عبر تمريرة ذكية من إمام عاشور فى الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول.

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ويفتتح الأهلى مشواره فى بطولة الدورى المصري الممتاز للموسم الجديد 2023 / 2024 أمام المصرى، في بداية رحلة الدفاع عن الدرع، والذى توج به الموسم الماضي، حيث يرغب ألفريق الأحمر فى المنافسة على الاحتفاظ باللقب وتحقيق الدرع رقم 44 فى تاريخه.

وبدأ الأهلي مواجهة المصري بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج - إمام عاشور - أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: رضا سليم - أنتوني موديست - بيرسي تاو.

فيما بدأ فريق المصري مباراة الأهلي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: محمد دبش- كريم العراقي- باهر المحمدي- - حسين السيد.

خط الوسط: ميدو جابر- محمد الشامي- محمود حمادة- سمير فكري.

خط الهجوم: مروان حمدي- أمادو باه.