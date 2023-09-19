الامارات | "سوبر" مثير بكرة اليد بين الشارقة وشباب الأهلي تحسمه "ضربة جزاء"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهدى الجزائري زهير نعيم فريقه الشارقة كأس «السوبر الإماراتي» لكرة اليد للمرة السادسة على التوالي، بتسجيله ضربة جزاء في نهاية المباراة، قادت "الملك" للفوز على شباب الأهلي بفارق هدف بنتيجة (25-24)، في المباراة التي جمعتهما على صالة نادي النصر في دبي.

وواصل الشارقة إحكامه على لقب «السوبر» بعد نسخة أولى فاز فيها الجزيرة عام 2016، قبل أن يهيمن «الملك» على ألقاب المسابقة أعوام 2017 و2018 و2019 و2021، و2022، خصوصاً أن البطولة لم تلعب في نسخة 2020 جراء «جائحة كورونا».

وضرب الشارقة موعداً في المنافسة على لقب النسخة السادسة من «السوبر الإماراتي-البحريني»، بجانب النسخة الأولى من «السوبر الإماراتي-السعودي» الذي يجمعه مع بطل مسابقة كأس السوبر لكلٍ من البحرين والسعودية، في مواجهتين لم تحددان موعدهما بعد.

وعقب انتهاء المباراة، توج رئيس اتحاد كرة اليد نبيل عاشور، ورئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال الحزامي، ورئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي علي سالم المدفع، وعضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس الألعاب الجماعية في النادي محمد عبيد الحصان، وأعضاء اتحاد كرة اليد ومجلس إدارتي الناديين، شباب الأهلي بالميداليات الفضية، والشارقة الذهبية وكأس النسخة السابعة.

وجاءت بداية المباراة متقاربة المستوى في ظل فرض التعادل طوال الدقائق العشر الأولى، قبل أن يبتعد شباب الأهلي بالنتيجة، وينهي الشوط الأول متقدماً بفارق ثلاثة أهداف وبنتيجة (14-11).

ومع انطلاق الشوط الثاني، استعاد الشارقة نشاطه ونجح في فرض التعادل على شباب الأهلي حتى الثانية الأخيرة من المباراة التي اتجه فيها الطاقم التحكيمي المكون من عمر الزبير، وراشد محمد، لاحتساب ركلة جزاء لحساب لصالح الشارقة جراء عرقلة احتسبت على لاعبه الجزائري زهير نعيم، لم يتوانَ الأخير في تنفيذها بنجاح واهداء «الملك» الفوز بالمباراة (25-24) والظفر بالكأس.