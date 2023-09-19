الامارات | الوحدة يتعاقد مع لاعب روسي لتعويض بيدرو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي الوحدة لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن التعاقد مع اللاعب الروسي زليمخان بكاييف "27 عاماً" قادماً من نادي زينيت الروسي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

ورحب مجلس إدارة النادي في بيان صحافي نشر عبر منصات النادي في مواقع التواصل الإجتماعي باللاعب بكاييف في "موطن الأبطال، مُتمنين لهُ التوفيق والنجاح في تلبية طموحات قيادة وإدارة النادي، وجماهيره".

وتاتي الصفقة في أعقاب رحيل المهاجم البرازيلي جواو بيدرو الذي انتقل لصفوف التعاون السعودي مطلع الشهر الحالي.