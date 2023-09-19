اخبار الرياضه

الامارات | الوحدة يتعاقد مع لاعب روسي لتعويض بيدرو

0 نشر
أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يتعاقد مع لاعب روسي لتعويض بيدرو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي الوحدة لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن التعاقد مع اللاعب الروسي زليمخان بكاييف "27 عاماً" قادماً من نادي زينيت الروسي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

ورحب مجلس إدارة النادي في بيان صحافي نشر عبر منصات النادي في مواقع التواصل الإجتماعي باللاعب بكاييف في "موطن الأبطال، مُتمنين لهُ التوفيق والنجاح في تلبية طموحات قيادة وإدارة النادي، وجماهيره".

وتاتي الصفقة في أعقاب رحيل المهاجم البرازيلي جواو بيدرو الذي انتقل لصفوف التعاون السعودي مطلع الشهر الحالي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا