شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يشهد الأربعاء 20 سبتمبر/ أيلول 2023 عدداً من المباريات حول العالم، أبرزها مباريات ريال مدريد ضد يونيون برلين، بايرن ميونخ ضد مانشستر يونايتد، أرسنال ضد أيندهوفن في دوري أبطال أوروبا.

مواعيد مباريات اليوم بتوقيت الإمارات

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد ضد يونيون برلين – 8:45 مساءً – قناة beIN Sports 2

جالاتاسراي ضد كوبنهاجن – 8:45 مساءً – قناة beIN Sports Xtra 1

بايرن ميونخ ضد مانشستر يونايتد – 11:00 مساءً – قناة beIN Sports 1

أرسنال ضد أيندهوفن – 11:00 مساءً – قناة beIN Sports 3

ريال سوسيداد ضد إنتر – 11:00 مساءً – قناة beIN Sports 4

إشبيليه ضد لانس – 11:00 مساءً – قناة beIN Sports 5

براجا ضد نابولي – 11:00 مساءً – قناة beIN Sports 6

بنفيكا ضد آر بي سالزبورج – 11:00 مساءً – قناة beIN Sports Xtra 2

دوري المؤتمر الأوروبي

ليل ضد ليوبليانا – 6:30 مساءً – قناة beIN Sports 3



دوري النيل المصري

الداخلية ضد إنبي – 5:00 مساءً – قناة أون تايم سبورتس 1

سموحة ضد الجونة – 8:00 مساءً – قناة أون تايم سبورتس 1

المقاولون العرب ضد بلدية المحلة – 8:00 مساءً – قناة أون تايم سبورتس 2

البطولة المغربية الاحترافية

الاتحاد التوركي ضد نهضة بركان – 8:00 مساءً – قناة الفضائية المغربية

الجيش الملكي ضد نهضة الزمامرة – 10:15 مساءً – قناة الفضائية المغربية