شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يشهد الأربعاء 20 سبتمبر/ أيلول 2023 عدداً من المباريات حول العالم، أبرزها مباريات ريال مدريد ضد يونيون برلين، بايرن ميونخ ضد مانشستر يونايتد، أرسنال ضد أيندهوفن في دوري أبطال أوروبا.
- مواعيد مباريات اليوم بتوقيت الإمارات
دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد ضد يونيون برلين – 8:45 مساءً – قناة beIN Sports 2
جالاتاسراي ضد كوبنهاجن – 8:45 مساءً – قناة beIN Sports Xtra 1
بايرن ميونخ ضد مانشستر يونايتد – 11:00 مساءً – قناة beIN Sports 1
أرسنال ضد أيندهوفن – 11:00 مساءً – قناة beIN Sports 3
ريال سوسيداد ضد إنتر – 11:00 مساءً – قناة beIN Sports 4
إشبيليه ضد لانس – 11:00 مساءً – قناة beIN Sports 5
براجا ضد نابولي – 11:00 مساءً – قناة beIN Sports 6
بنفيكا ضد آر بي سالزبورج – 11:00 مساءً – قناة beIN Sports Xtra 2
دوري المؤتمر الأوروبي
ليل ضد ليوبليانا – 6:30 مساءً – قناة beIN Sports 3
دوري النيل المصري
الداخلية ضد إنبي – 5:00 مساءً – قناة أون تايم سبورتس 1
سموحة ضد الجونة – 8:00 مساءً – قناة أون تايم سبورتس 1
المقاولون العرب ضد بلدية المحلة – 8:00 مساءً – قناة أون تايم سبورتس 2
البطولة المغربية الاحترافية
الاتحاد التوركي ضد نهضة بركان – 8:00 مساءً – قناة الفضائية المغربية
الجيش الملكي ضد نهضة الزمامرة – 10:15 مساءً – قناة الفضائية المغربية