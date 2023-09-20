شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر وعبد الكريم وفوزي مرشحون لتدريب حراس منتخبات مصر للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل ثلاثة مدربين لحراس المرمى ترشيحات اتحاد الكرة لتدريب حراس مرمى المنتخبات المزعم تشكيلها في الفترة المقبلة للشباب والناشئين، حيث يتصدر الترشيحات أسامة عبد الكريم مدرب حراس المنتخب الأولمبي السابق، وأيمن طاهر مدرب حراس منتخب مصر السابق، وأحمد فوزى الحارس السابق لعدد من أندية الدوري.

ويعقد اتحاد الكرة اجتماعه المقبل خلال الأيام القليلة المقبلة، لحسم عدد من الملفات العالقة، أهمها تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبات الشباب والناشئين، وفي هذا الشأن، وكشف حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن السبب في تشكيل أجهزة فنية لجميع منتخبات الشباب والناشئين، موضحًا أن الاتحاد يعتزم تشكيل منتخبات لمواليد 2005، 2006، 2007، 2008، 2009 في الفترة المقبلة.

وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة إن الهدف من تشكيل هذه المنتخبات هو توفير وقت مناسب لإكساب كل جيل الخبرات اللازمة والاحتكاك الكافي للمنافسات القارية والعالمية.

وأضاف الثعلب: "فيتوريا صاحب تصور تكوين منتخبات لجميع الفئات السنية، لأن السبب الرئيسي في إخفاق منتخب الشباب مع محمود جابر ومنتخب الناشئين مع محمد وهبة في وقت سابق هو رهبة اللاعبين من المنافسات الرسمية وعدم اكتساب الخبرة الكافية".

وواصل نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق وعضو اتحاد الكرة حاليًا: "تشكيل هذا الكم من المنتخبات سيكبد الاتحاد أعباء مالية كبيرة، لكن لا بد من التضحية بذلك من أجل مشروع تطوير الكرة المصرية، والاهتمام بقاعدة النشء والشباب".