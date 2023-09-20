شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئات اليد أمام الجزائر اليوم فى ربع نهائى بطولة أفريقيا بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب ناشئات كرة اليد نظيره الجزائري ظهر اليوم الأربعاء فى ربع نهائى البطولة الأفريقية التى تستضيفها تونس خلال الفترة من 16 وحتى 24 سبتمبر الجارى. وحقق منتخب ناشئات كرة اليد الفوز أمس على نظيره الأنجولي بنتيجة 25/23، فى إطار ثالث مواجهات البطولة الأفريقية المقامة بتونس. وتضم بعثة منتخبنا الوطني ببطولة أفريقيا للناشئات: دكتور عادل إبراهيم رئيسا للبعثة وعبده عبد الوهاب المدير الفني لمنتخبات السيدات، ورامي عبد اللطيف مديرا فنيا، وأحمد سمير مدربا عاما، ووليد عبد المقصود مدرب حراس مرمى، وحازم حامد محلل أداء، ودكتورة منة الله بدرى أخصائي علاج طبيعي، وإيمان مرجان مديرا إداريا. وتضم قائمة اللاعبات: شروق محمود - جهاد وائل - نهى ايهاب - شهد صفي - ملك طه - سرمدا دعبس - رقية ياسر - مزنه احمد - جودي محمد - جنة نور - بسملة أحمد - نورا مصطفى - مايا عبد الله - جودي وليد - جنا ياسر - هنا الحسين - جنا إيهاب. ولعب المنتخب الوطني المصرى ضمن منتخبات المجموعة الثانية والتى تضم منتخبات أنجولا والمغرب والكونغو الديمقراطية، وحقق الفوز فى جميع المواجهات.

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