بسبب «عدم الالتزام!».. الأهلي يحسم الجدل بشأن توقيع غرامة على محمود كهربا

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، حقيقة توقيع غرامة مالية على لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، محمود عبد المنعم "كهربا"، بسبب عدم التزامه.

وقال بيبو، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي، إن "كل ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي عن توقيع غرامة مالية على اللاعب محمود كهربا بدعوى عدم التزامه، كلام عار تمامًا من الصحة".

وأشار مدير الكرة بالأهلي إلى أن تلك الأنباء "ما هي إلا استمرار لسلسلة شائعات كاذبة، تهدف لهز استقرار الفريق مع بداية الموسم الجديد، وهو لم ولن يحدث بإذن الله، لأن هناك لوائح ونظمًا، الجميع يلتزم بها"، وفقا لتصريحاته.

وكان الأهلي قد حقق فوزا كبيرا على فريق المصري البورسعيدي بأربعة أهداف مقابل لاشيء، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وغاب محمود كهربا عن صفوف الأهلي في مباراة المصري، بسبب إيقافه 6 مباريات من قبل لجنة الانضباط بالاتحاد المصري.

يشار إلى أن الأهلي كان قد خسر بطولة كأس السوبر الإفريقي 2023 أمام اتحاد العاصمة الجزائري، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة الماضي بالسعودية.