الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طلب

كشف مقربون أن لاعباً مقيماً في أحد أندية دوري المحترفين، طلب من إدارة النادي زيادة راتبه وتحسين شروط عقده، أسوة بزميله الذي يلعب في فئة المقيم. وزاد النادي أخيراً راتبه بعدما فرض نفسه أساسياً في تشكيلة الفريق.

ظرف

رئيس اتحاد إحدى الألعاب الفردية ترك الذهاب إلى مقر الاتحاد ولم يحضر اجتماعات مجلس الإدارة، بسبب الحالة النفسية السيئة التي يمر بها، لظرف عائلي خاص استلزم وجوده إلى جانب أسرته.

ورطة

وضع اتحاد لعبة فردية أحد الأندية التابعة له في ورطة كبيرة، بعد أن اتفق النادي على إقامة بطولة دولية دعا إليها عشرات اللاعبين من مختلف الدول، إذ برر الاتحاد رفضه بوجود زحمة نشاطات في الفترة التي حددها النادي لإقامة تلك البطولة.