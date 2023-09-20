الامارات | تألق الدفاع والحوسني وراء فرض الشارقة التعادل أمام السد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فرض الشارقة التعادل أمام مستضيفه السد القطري في المواجهة التي جمعت الفريقين أول من أمس على استاد جاسم بن حمد، وانتهت بالتعادل السلبي في ضربة البداية للفريقين في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا لكرة القدم 2023-2024 ضمن المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانبهما فريقي ناساف الأوزبكي والفيصلي الأردني وسيواجه الشارقة في مباراته المقبلة فريق ناساف ضمن الجولة الثانية.

وتصدر ناساف الأوزبكي ترتيب فرق المجموعة برصيد ثلاث نقاط بفوزه على الفيصلي بهدف نظيف.

واكتفى الشارقة بحصد نقطة واحدة وحقق ما خطط له المدرب كوزمين، على الرغم من أنه كان قريباً من الفوز قياساً بالأداء الذي قدمه على مدار شوطي المباراة وأهدر العديد من الفرص التي كانت كفيلة بترجيح كفته، ولم يستفد فريق الشارقة من إهدار السد لركلة جزاء في الشوط الثاني من تسديدة اللاعب الجزائري بغداد بونجاح ما تسبب في حالة إرباك للفريق القطري.

ومثلت خطة اللعب التي اعتمدها كوزمين والتشكيلة التي خاضت المباراة إلى جانب التنظيم الدفاعي الجيد وتألق الحارس عادل الحوسني في فرض الشارقة التعادل على الفريق القطري في عقر داره وأمام جمهوره في الدوحة.

ورغم أن مدرب الشارقة كوزمين دفع في هذه المباراة بورقة الثلاثي الهجومي البرزايلي كايو لوكاس والتونسي فراس بالعربي والغيني عثمان كامارا، إلا أن الفريق افتقد للمسة الأخيرة والتسجيل في المرمى، وحاول كوزمين إيجاد حلول لمشكلة عدم التسجيل التي لازمت الفريق طوال الشوط الأول بالدفع بورقة سبستييان تيغالي في الشوط الثاني لكن الفريق لم يتمكن من الوصول إلى المرمى رغم المحاولات المتكررة.

ورغم أن السد القطري حشد كوكبة نجومه المميزين من بينهم أكرم عفيف وحسن الهيدوس وغونزالو بلاتا وماتيوس أوريبي وبغداد بونجاح إلا إنه أخفق في الوصول لمرمى الشارقة.

من جانبه، أكد مدرب الشارقة كوزمين في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء أن ركلة الجزاء الضائعة للسد القطري في الشوط الثاني مثلت عاملاً حاسماً في مجريات المباراة، واصفاً المباراة بأنها كانت صعبة وأن فريقه عانى من بعض الغيابات، لكنه راض عن المستوى الذي ظهر به الفريق وعن نتيجة المباراة.