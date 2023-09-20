الامارات | راشد عبيد: تأهل البطائح وخورفكان لنصف نهائي كأس الاتحاد يعكس قوة «الصالات الإماراتية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف لاعب البطائح والمنتخب الوطني لكرة قدم الصالات راشد عبيد وصول فريقه لنصف نهائي كأس الاتحاد بعد تلقي الفريق لخسارتين متتاليتين في دور المجموعات بالإنجاز المميز وأنه يعكس الروح العالية للاعبي ومدربي الفريق.

وسيواجه اتحاد كلباء يوم غدٍ في نصف النهائي الأول عند الساعة السابعة والربع مساء بقاعة نادي اتحاد كلباء.

وقال راشد عبيد لـ«الإمارات اليوم»: «التحول التنافسي والفني الذي شهدته البطولة بتأهل البطائح وخورفكان بعد أن حلا في المركز الثالث بمجموعتيهما يعكس القيمة الفنية الحقيقية التي تتمتع بها كرة الصالات في الإمارات وقيمة الفرق المشاركة».

ووصف مباراة فريقه مع اتحاد كلباء المقبلة بأنها ستكون قمة البطولة ومهمة جداً لكونها تقود للمباراة النهائية، متمنياً أن تحظى بالحضور الجماهيري.