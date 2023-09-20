الامارات | العين يضرب باختاكور على أرضه.. لابا يصنع ويسجل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل مهاجم فريق العين، الدولي التوغولي لابا كودجو، هدفين وصنع آخر ليقود «الزعيم» إلى انتصار ثمين خارج الديار في دوري أبطال آسيا لكرة القدم على حساب مضيفه باختاكور الأوزبكي 3-صفر، أمس، على استاد ميلي في العاصمة طشقند، ضمن الجولة الافتتاحية بدوري المجموعات.

وبرهن لابا كودجو مجدداً على أنه المهاجم الذي لا غنى عنه في قائمة الفريق باستمراره في تسجيل الأهداف بشكل متواصل بقميص «الزعيم»، ولم يكتف بتسجيل الأهداف إذ لعب دور صانع الألعاب في الهدف الثاني، كما ظهر في بعض الأوقات مسانداً لخط الدفاع.

ونجح العين في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة التاسعة، حينما أرسل المدافع بندر الأحبابي كرة عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء حوّلها لابا كودجو في المرمى من لمسة واحدة.

ومنح الهدف لاعبي «الزعيم» السيطرة على مجريات اللقاء قليلاً، مع استمرار الضغط من جانب باختاكور، غير أن العين نجح في تعزيز تقدمه في الدقيقة 18، بعد أن تقمص لابا دور صانع الألعاب ومرّر كرة بينية وصلت إلى لاعب المحور المتقدم خالد البلوشي الذي لم يتوان عن وضعها في الشباك.

وشن أصحاب الأرض سيلاً من الهجمات عقب تخليهم عن مناطقهم الخلفية بالكامل والرمي بثقلهم هجومياً، لكن خط دفاع العين كان صلباً وصحّح بعض الأخطاء التي ظهرت بمعاونة لاعبي المحور، وتألق الحارس خالد عيسى في اصطياد الكرات.

وحطم لابا آمال الفريق الأوزبكي في العودة إلى أجواء المباراة بعد أن سجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 66، مستفيداً من تمريرة زميله الكوري الجنوبي، بارك يونغ، التي وضعته في مواجهة المرمى ليسدد كرة قوية استقرت في الزاوية البعيدة.