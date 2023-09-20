الامارات | نادي دبي لسباق الخيل ينضم إلى «سلسلة الإمارات لسباقات السرعة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة المنظمة لـ«سلسلة الإمارات لسباقات السرعة» عن انضمام نادي «دبي لسباق الخيل» إلى النسخة الثانية من سباقات السلسلة التي تستهل موسمها الجديد أكتوبر المقبل.

وقال عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل، اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، في بيان صحافي: «فخورون بأن يكون نادي دبي لسباق الخيل جزءاً من هذه البطولة المميزة، والتي سيحتضن مضمار (ميدان) العالمي الجولة الثانية منها، وتحديداً في سباق (القرهود للسرعة) في شهر ديسمبر المقبل، ما يشكل قاعدة أخرى للتعاون بين نادي دبي لسباق الخيل وبقية الأندية المشاركة».

بدوره، قال المدير التنفيذي لـ«سلسلة الإمارات لسباقات السرعة» مدير عام مضمار جبل علي، محمد الأحمد: «إن الدعم الكبير لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، أسّس لاستمرارية السلسلة التي تحتفل الشهر المقبل بانطلاق نسختها الثانية، بعد النجاحات التي حققتها النسخة الأولى، وأسهمت في خلق أرضية جيدة للمنافسات في سباقات الموسم، بجانب جذب عدد كبير من الملاك والمدربين والفرسان، للتنافس على لقب البطولة التي نالت إشادة الجميع».

وأكد الأحمد أن الانطلاقة ستكون مع «كأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم - الجولة الأولى من سلسلة سباقات الإمارات للسرعة» التي ستقام على مضمار «الشارقة»، متبوعةً بالجولة الثانية «سباق القرهود للسرعة» على مضمار ميدان، على أن يكون مسك الختام في الجولة الثالثة من السلسلة مع بطولة «جبل علي للسرعة».

نقلة نوعية

ورحب مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، سلطان خليفة اليحيائي، بانضمام نادي دبي لسباق الخيل إلى جولات السلسلة، مؤكداً أن مضمار «ميدان» الذي يستضيف ثانية الجولات يعد أحد أبرز المضامير المحلية والعالمية، والتواجد في السلسلة سيضيف المزيد من القوة والإثارة للبطولة.

استعداد مبكر

من جهته، أكد مدير تطوير السباقات في هيئة الإمارات لسباق الخيل، ياسر مبروك، أن «عودة السلسلة التي أطلقها سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بنسختها الثانية، ما هي إلا دليل كبير على النجاح الذي حققته الموسم الماضي، وشهدت مشاركة أبرز الخيول في سباقاتها».

وأشار مبروك إلى أن انضمام مضمار ميدان العالمي إلى السلسلة يشكل قفزة نوعية للبطولة، ويدفع عدداً أكبر من الملاك والمدربين والفرسان إلى المشاركة والمنافسة على لقب النسخة الثانية من السلسلة، التي باتت إحدى العلامات الفارقة لموسم السباقات الإماراتي، متوقعاً في الوقت ذاته أن تشهد النسخة الثانية تنافساً قوياً ومثيراً بين نخبة خيول السرعة المحلية والدولية.