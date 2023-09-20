الامارات | أحمد بن محمد: العمل الجاد يعزّز مسيرة نصف قرن من المشاركة في الألعاب الآسيوية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، أن العمل الجاد والسعي الدؤوب لأجيال متتالية من الرياضيين، عزّز مسيرة طويلة قاربت نصف قرن من المشاركات الآسيوية في كبريات المحافل القارية، بدأت تفاصيلها منذ عام 1978 ضمن دورة الألعاب الآسيوية الثامنة في بانكوك حتى الدورة 19 في هانغتشو في الصين التي تنطلق بعد أيام قليلة، بمشاركة 12 ألف رياضي من 45 دولة آسيوية.

وقال سموه: «إن الرياضيين من أبناء وبنات الوطن هم من خيرة الرياضيين الذين يقدمون نموذجاً وقدوة في التميز والعطاء، وإبراز مدى الانتماء والتفاني في رفعة وطنهم، من خلال مشاركتهم في المحافل الرياضية على تنوعها، فمنهم من يسعى إلى تحطيم رقمه في إحدى الرياضات، والآخر يحاول جاهداً وضع اسم بلاده ضمن قائمة المراكز الأولى والتتويج بالميداليات الملونة، وغيرهم ممن تمثّل لهم تلك المشاركات تجارب نوعية فريدة ومحطات حقيقية في مسيرة تمثيل الوطن، وكلها محاولات مخلصة ترتكز على غايات نبيلة نابعة من حب الإمارات والولاء لقيادتها».

ووجّه سمو رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، حديثه إلى الوفد المشارك في فعاليات دورة الألعاب الآسيوية في مدينة هانغتشو قائلاً: «في الوقت الذي تحتفي فيه الدولة بالعديد من الإنجازات والنجاحات البارزة التي امتدت لتشمل العديد من القطاعات، تأتي هذه المشاركة المهمة لتفتح المجال أمام أبناء الوطن للتنافس ضمن محفل رياضي على قدر كبير من الأهمية، سعياً إلى المشاركة في تعزيز المكانة العالمية لدولة الإمارات، لاسيما أن القطاع الرياضي يحظى بكامل الدعم والتشجيع والرعاية من قبل قيادتنا الرشيدة. وقد لمسنا ذلك في سابق المحافل الرياضية عند متابعة أبطال الإمارات وهم يواصلون تميزهم بثقة وعزيمة للفوز وتحقيق أفضل النتائج».

جاء ذلك بمناسبة بداية مشاركة وفد الإمارات الرياضي في دورة الألعاب الآسيوية 19 في هانغتشو في الصين المقامة من 23 سبتمبر إلى الثامن من أكتوبر المقبل، بمشاركة 12 ألف رياضي من 45 دولة آسيوية، يشاركون في 40 رياضة من خلال 61 تخصصاً، و481 مسابقة تقام منافساتها على 54 منشأة رياضية، وتشهد وجود 50 ألف متطوع و12 ألف إعلامي.

وتشارك الإمارات ممثلة بـ140 رياضياً بواقع 102 رياضي، و38 رياضية يشاركون في 20 لعبة فردية وجماعية هي الرماية والفروسية وألعاب القوى، والسباحة والدراجات، والقوس والسهم والجودو والتايكواندو والكاراتيه، والجوجيتسو، والمبارزة والملاكمة، وكرة السلة والرجبي والشراع، والتجديف والشطرنج والغولف، والرياضات الإلكترونية والترايثلون.

ويستهل لاعب منتخب التجديف حمد المطروشي مشاركة الإمارات في دورة الألعاب الآسيوية اليوم، بمسابقة مسافة كلاسيكية هي 2000 متر، فيما يشارك منتخبنا الوطني للشراع في الدورة بأربعة لاعبين ولاعبات هم عادل خالد بمسابقة «الكا 7»، وضحى آل بشر بمسابقة «الكا 6»، ومحمد الزعابي في مسابقة «الكا 4»، وكاميليا القبيسي في مسابقة «الكا 4».

ويشارك منتخب الملاكمة بأربعة ملاكمين في أربعة أوزان مختلفة هم محمد سعيد الحفيتي (وزن فوق 90 كيلوغراماً)، وحسين الشمار في وزن 70 كيلوغراماً، ونواف علي خميس الزحمي في وزن 57 كيلوغراماً، وسلطان النعيمي في وزن 52 كيلوغراماً.

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