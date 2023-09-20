الامارات | معسكر إعداد لـ «سيدات الشارقة» في باريس استعداداً لموسم المبارزة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غادر أمس، وفد نادي الشارقة الرياضي للمرأة للمبارزة متجهاً إلى العاصمة الفرنسية باريس، للدخول في معسكر إعداد يستمر حتى 28 الجاري، استعداداً للموسم الجديد.

وترأس الوفد مشرفة الألعاب الفردية في النادي، بلقيس الشحي، وترافقها فاطمة درامي (مدربة)، وسيرجي مدرباً، وسبع لاعبات هن: فجر المرزوقي، وفاطمة الملا (فئة السيدات)، وغلا جاسم، وشمة السويدي، وعلياء العليلي، وجوري علي، وعفراء الشطاف (فئة المراحل السنية).

من جانبها أكدت بلقيس الشحي أن المعسكر فرصة جديدة لإعداد الفريق وتجهيزه للاستحقاقات الرسمية المقبلة، كون فرنسا من أهم الدول المهتمة برياضة المبارزة، وهي من الدول التي تحظى بتصنيف دولي مميز على مستوى العالم.

ويتخلل معسكر الإعداد خوض مجموعة من التجارب الودية مع عدد من أهم وأشهر لاعبات الفرق الفرنسية.