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محمد الفلاح - نتيجة مباراة ميلان ونيوكاسل في دوري أبطال أوروبا 2023-2024

نتيجة مباراة ميلان ونيوكاسل في دوري أبطال أوروبا 2023-2024، ستبدأ منافسات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024 قريبًا، وهذا البطولة من المتوقع أن تكون مليئة بالإثارة والمتعة كما هو الحال دائمًا. يُعتبر دوري أبطال أوروبا واحدًا من أقوى البطولات في العالم بعد كأس العالم.

ميلان، كواحدة من الأندية التاريخية الكبيرة، يمتلك سجلًا رائعًا في دوري أبطال أوروبا حيث فاز باللقب 7 مرات، مما يجعله ثاني أكثر الأندية نجاحًا في هذه البطولة بعد ريال مدريد الذي حقق 14 لقبًا. على الرغم من غيابه عن المنافسة على اللقب في السنوات الأخيرة، إلا أن أداء ميلان في الموسم السابق ووصوله إلى نصف النهائي يجعله مرشحًا قويًا هذا الموسم.

تواجه ميلان تحديًا كبيرًا في مجموعته، حيث تم وضعه في مجموعة تضم باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند، مما يجعلها إحدى أصعب المجموعات في هذا الموسم من دوري الأبطال.

تاريخ ميلان ونيوكاسل في دوري أبطال أوروبا

ميلان تأهل إلى مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا بسبب خصم 10 نقاط من يوفنتوس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم الموسم الماضي، بقرار من المحكمة الإيطالية إثر فضيحة صفقات انتقال لاعبين المشبوهة.

ومن المثير للاهتمام أن أن نادي ميلان توّج بطلًا في دوري أبطال أوروبا في موسم 2002-2003 بالتزامن مع آخر مرة لعب فيها نيوكاسل يونايتد في هذه المسابقة.

في الموسم الماضي 2022/23 من دوري الابطال، خرج ميلان من الدور نصف النهائي على يد غريمه التقليدي إنتر ميلان، حيث خسر ميلان مباراة الذهاب بنتيجة 2-0 ثم خسر مباراة الإياب بنتيجة 1-0.

يستعد فريق نيوكاسل يونايتد لأول مباراة لهم في دوري أبطال أوروبا منذ صيف عام 2003، حيث خرجوا من التصفيات المؤهلة إضر الخسارة أمام فريق بارتيزان الصربي بركلات الترجيح.

توقعات مباراة ميلان ونيوكاسل

اي سي ميلان يظل المرشّح الأوفر حظًا في هذه المباراة نظرًا لخبرته الطويلة في دوري ابطال اوروبا، حيث عوّدنا الروسونيري بأداء مختلف في هذه البطولة عن أدائه في البطولة المحلية.

النتيجة المتوقّعة: ميلان 2-1 نيوكاسل

ميلان 2-1 نيوكاسل التشكيل المتوقع لنادي ميلان: مينيان – كالابريا – توموري – كايير – هيرنانديز – بوبيجا – كرونيتش – لوفتوس تشيك – تشوكويزي – جيرو – لياو.

مينيان – كالابريا – توموري – كايير – هيرنانديز – بوبيجا – كرونيتش – لوفتوس تشيك – تشوكويزي – جيرو – لياو. التشكيل المتوقع لنادي نيوكاسل: بوبي – تريبير – شار – بوتمان – بيرن – لونجستاف – تونالي – غيمارايش – جوردون – اسحاق – بارنز.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان ونيوكاسل يونايتد

ستتم بث مباراة ميلان ونيوكاسل يونايتدبي على قناة بي ان سبورت 2. يمكنك مشاهدة المباراة عبر هذه القناة والاستمتاع بالتعليق المباشر للمعلقين المحترفين. يعتبر بي ان سبورت من أكبر وأشهر الشبكات الرياضية في العالم، وتقدم تغطية شاملة لأهم البطولات والمباريات الرياضية. بالتالي، ستكون لديك فرصة لمتابعة اللقاء بدقة عالية وجودة عالية الوضوح. لذا، لا تفوت فرصة مشاهدة هذا اللقاء المثير على قناة بي ان سبورت 2.

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