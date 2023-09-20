شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يفوز على أنتويرب البلجيكي فى دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الاسباني فوزا كبيرا على نظيره رويال أنتويرب البلجيكي، بنتيجة خمسة أهداف دون رد، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الثلاثاء، على ملعب "مونتجويك" بإسبانيا، فى مستهل مشاركة الفريق الكتالوني بمسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم 2023-24، وذلك بالجولة الأولى من دور المجموعات.

وجاءت أهداف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة عن طريق جواو فيليكس وروبرت ليفاندوفسكي في الدقائق 11 و19 على الترتيب، فيما سجل لاعب أنتويرب جيلي باتيلي هدفا بالخطأ في مرماه بالدقيقة 22 بعد تسديدة البرازيلي رافينيا.

وفي الشوط الثاني، سجل جافي الهدف الرابع في الدقيقة 54، وأضاف جواو فيليكس الهدف الثاني له والخامس لفريقه في الدقيقة 66.

وبهذه النتيجة حصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة أول 3 نقاط في مشواره بالمجموعة، فيما يتبقى أنتويرب دون رصيد.