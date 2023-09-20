شكرا لقرائتكم خبر عن فيليكس يثير الجدل: لم أقدر على فعل ذلك دون هؤلاء والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني انتصارًا كاسحًا ضد نظيره الفريق الأول الكروي بنادي رويال أنتويرب البلجيكي بخماسية نظيفة، بدوري أبطال أوروبا.

وتحدث البرتغالي جواو فيليكس، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، في لقاء أجرى بعد المواجهة ضد رويال أنتويرب البلجيكي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

جواو فيليكس: لعبنا مباراة رائعة

وقال فيليكس عن تألقه مع فريق برشلونة،: "لعبنا مباراة رائعة. أنا سعيد ومستمتع، زملائي يساعدوني كثيرًا. لم اكن قادر على فعل ذلك بدونهم. انا هنا لمساعدتهم مثلما يساعدوني بهدف عودة الفرحة للجماهير".

واضاف: "طبيعي جدًا التحدث عن كانسيلو، لأنه وصلنا معًا في نفس اليوم وشاركنا مع بعض وسجلنا سويًا. عدة صُدف جميلة".

يذكر أن فيليكس حصل على رجل المباراة، بعد تسجيله لهدفين وصناعة هدف، في خماسية سجلها برشلونة ضد أنتويرب.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الترتيب العام للمجموعة برصيد ثلاث نقاط، وبفارق الأهداف عن بورتو الذي حقق فوزًا كبيرًا ضد شاختار بثلاثية مقابل هدف