شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 20 / 9 / 2023 فى الدورى والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم الأربعاء منافسات الجولة الأولى في الدورى المصرى موسم 2023/2024 فى النسخة 65 من عمر مسابقة الإيجبشيان ليج، بعدما أنهت جميع الأندية تدعيم صفوفها بأقوى الصفقات للمنافسة فى نسخة يتوقع الكثيرون أنها ستكون أقوى من جميع النسخ السابقة.

ويعد الدوري المصري الممتاز واحدا من أقدم بطولات كرة القدم في الشرق الأوسط وأفريقيا، التي انطلقت عام 1948، ويشارك فيه 18 فريقا، ويتأهل بطل الدوري والوصيف إلى دوري أبطال أفريقيا، فيما يشارك صاحبا المركز الثالث والرابع ببطولة الكونفدرالية الأفريقية

ويتربع الأهلي على عرش صدارة الفرق الأكثر تتويجا بالبطولة، برصيد 43 لقبا، ويليه نادي الزمالك الذى فاز باللقب 14 مرة، ويأتي الإسماعيلي خلفهما من بعيد بـ3 ألقاب.

مواعيد مباريات اليوم فى الدوري المصري

تقام اليوم الأربعاء، 3 مواجهات مثيرة ضمن منافسات الأسبوع الأول للدوري المصري، حيث يواجه إنبي فريق الداخلية في مواجهة صعبة، بينما يحل بلدية المحلة ضيفا على المقاولون العرب بحثا عن البداية المثالية، ويلتقي سموحة مع الجونة في مباراة يصعب التكهن بنتيجتها.

في اللقاء الأول، يحل فريق الداخلية منافسا شرسا على إنبي في الرابعة عصر اليوم الأربعاء، على استاد السلام بالقاهرة، في لقاء الجولة الأولى من منافسات الدوري المصري الممتاز في نسخته رقم 65 لهذا الموسم.

وفي المواجهة الثانية، يستدرج فريق المقاولون العرب نظيره بلدية المحلة، في السابعة مساء اليوم الأربعاء، في مواجهة صعبة على الفريقين، تجمعهما على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في الجولة الأولى لمسابقة الدوري العام.

وفي اللقاء الثالث والأخير، يحل فريق الجونة العائد للدوري هذا الموسم، ضيفا ثقيلا على سموحة، في السابعة مساء اليوم الأربعاء، على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع الأول من بطولة الدورى الممتاز لموسم 2023 – 2024,

الأهلى بطل النسخة الاخيرة من الدوري

وتُوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم تحت قيادة المدرب السويسري المخضرم مارسيل كولر، وذلك بعدما غاب اللقب في آخر موسمين لصالح الغريم التقليدي نادي الزمالك، وعقب منافسة قوية مع بيراميدز.

بينما حل نادي الزمالك في المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم، وجاء نادي فيوتشر رابعاً.

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري بشكل حصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

الأندية المشاركة في الدوري المصري

الأهلي - الزمالك - بيراميدز - فيوتشر - المصري البورسعيدي - إنبي - المقاولون العرب - الاتحاد السكندري - فاركو - سموحة - الإسماعيلي - البنك الأهلي - سيراميكا- طلائع الجيش - الداخلية - بلدية المحلة - الجونة - نادي زد .



