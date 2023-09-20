دوري أبطال آسيا: النصر يتغلب على برسيبوليس المنقوص بثنائية

الرياص - اسماء السيد - دبي (الامارات): انتزع النصر مع نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الفوز على مضيفه برسيبوليس الايراني الذي لعب بعشرة لاعبين اعتبارا من الدقيقة 51، ليخرج بنتيجة 2 صفر في الجولة الاولى من دوري ابطال اسيا لكرة القدم، في حين استهل العين الاماراتي مشواره بتحقيق نتيجة عريضة على مضيفه باختاكور الاوزبكستاني 3 صفر.

سجل هدفي النصر، عبدالرحمن غريب (62) ومحمد قاسم (72).

وتربع النصر على صدارة المجموعة الخامسة بثلاث نقاط، تاركاً المركز الثاني للدحيل القطري والاستقلال الطاجيكي اللذين تعادلا بدون أهداف.

وسيطر النصر على مجريات الشوط الأول، ولاحت له فرصة للتسجيل لكن السنغالي ساديو مانيه لم يسيطر على الكرة العرضية لتمر بجانب القائم (11).

وأضاع النصر فرصة محققة عندما ارتقى رونالدو لكرة عرضية ولعبها برأسه قوية تصدى لها الحارس علي رضا وأمسكها ببراعة (20).

وتواصل المد النصراوي وصوب سلطان الغنام كرة أرضية طار لها علي رضا وحولها للركنية (24).

ولعب مانيه كرة عرضية لكنها مرت من أمام رونالدو واخذت طريقها خارج الملعب (42).

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، فوت النصر فرصة أخرى عندما لعب أوتافيو كرة بالمقاس لرونالدو لكن الأخير لم يتمكن من السيطرة عليها لتصل سهلة للحارس علي رضا.

وبعد مرور ست دقائق على انطلاقة الشوط الثاني، أشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب بيرسيبوليس ميلاد سارلاك بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية (52)، فكانت نقطة التحول في المباراة.

استغل النصر النقص العددي في صفوف منافسه ليفتتح التسجيل عندما تلقى عبدالرحمن غريب كرة عرضية صوبها قوية داخل المرمى بعد ارتطامها باحد مدافعي الفريق الايراني (62).

وبحث النصر عن هدف ثان وكان قريباً منه لولا تألق علي رضا في صد كرة غريب على دفعتين (65).

وواصل النصر اندفاعه نحو الهجوم وعزز تقدمه بهدف ثان عندما مرر غريب كرة لمحمد قاسم صوبها قوية في سقف المرمى (72).

وأجرى النصر عدة تغييرات في الدقائق المتبقية بهدف إراحة بعض العناصر الأساسية واستطاع المحافظة على النتيجة حتى صافرة النهاية .

وفي المجموعة ذاتها، اكتفى الدحيل القطري بالتعادل السلبي مع مضيفه الاستقلال الطاجيكي.

وفرط بطل الدوري القطري بفوز كان في المتناول بعدما فرض أفضليته الكبيرة على مجريات المباراة مجبرا صاحب الأرض على الدفاع والاعتماد على المرتدات التي لم تثمر عن أي تهديد حقيقي.

وأهدر المعز علي فرصة افتتاح النتيجة عندما توغل داخل المنطقة وتجاوز أكثر من مدافع وسدد كرة علت العارضة (26)، فيما لم يفلح سلطان البريك في استثمار العرضية التي وصلته داخل المنقطة فسدد بتسرع بجوار القائم (40).

ولم يحسن المعز علي التعامل مع كرة وصلته داخل المنطقة، فسدد بقوة لكن بجوار القائم (44).

وواصل الفريق القطري أفضليته في الشوط الثاني، وسدد العاجي الشاب إبراهيما بامبا في العارضة (75) فيما لم يحسن الشاب الأخر اسحاق الحاجي استغلال الفرصة التي سمحت له بعد عرضية المعز فسدد فوق العارضة (85).

انطلاقة قوية للعين

واستهل العين الاماراتي بطل نسخة 2003 ووصيف 2005 عودته الى دوري أبطال آسيا بعد غياب دام عامين بفوز كبير على مضيفه باختاكور الاوزبكستاني 3 صفر في طشقند في الجولة الاولى من منافسات المجموعة الاولى.

وسجل التوغولي لابا كودجو (11 و66) وخالد البلوشي(25) أهداف العين.

وتصدر العين الذي غاب عن آخر نسختين وفشل في التأهل الى دور المجموعات منذ 2018 ترتيب المجموعة الأولى، بفارق الأهداف عن آهال التركماني الفائز على ضيفه الفيحاء السعودي 1 0.

وسيطر العين بشكل كامل على المجريات، وكان بامكانه تسجيل اكثر من الاهداف الثلاثة التي سجلها لولا رعونة مهاجميه.

وافتتح الضيف التسجيل مبكرا بعدما استلم نجم المباراة كودجو عرضية بندر الاحبابي وهرب من رقابة المدافع دوستونبيك ووضع الكرة في شباك سنجر كوفاتوف (11).

واهدر كودجو فرصة اضافة الهدف الثاني بعدما سدد تمريرة الباراغواياني الياخاندرو روميرو (كاكو) الى جانب القائم(23).

لكن المهاجم التوغولي عوض باستخلاص كرة من وسط الملعب ولعب دور صانع الألعاب عندما مرر كرة جاهزة الى البلوشي سددها في شباك كوفاتوف (25).

وتابع العين افضليته الواضحة وأهدر (كاكو) انفرادا تاما بعدما سدد بتمريرة من كودجو الى جانب القائم(28).

ومن فرصة نادرة لصاحب الارض توغل اودليغون هامروبيكوف وسدد في الشباك الخارجية لمرمى الحارس خالد عيسى(45).

وسدد المغربي سفيان رحيمي كرة قوية اصابت العارضة ثم خط المرمى قبل ان يمسكها كوفاتوف بصعوبة(60).

وسجل كودجو الهدف الثالث للعين والشخصي الثاني بعد تمريرة من الكوري الجنوبي بارك يونغ وو(66).

وخسر الفيحاء أولى مبارياته في دوري أبطال آسيا، عندما سقط أمام مضيفه آهال بهدف سجله إلمان تاجاييف في الدقيقة 51.

وجاء الشوط الأول متكافئاً من الفريقين، ولم تشكل هجماتهما أي خطورة على المرميين حتى آخر دقيقتين حيث كاد الفيحاء أن يخطف هدفاً لولا تدخل المدافع الذي اعترض طريق كرة الزامبي فاشيون ساكالا وحولها لركنية (44)، اتبعه عبدالرحمن السفري بتسديدة قوية اعتلت العارضة بقليل (45).

ومع انطلاقة الشوط الثاني كان الفيحاء قريباً من التسجيل عندما صوب ساكالا كرة قوية تصدى لها جاباروف ببراعة وانهى خطورتها (48).

ومن هجمة منسقة نجح آهال في أخذ الأسبقية عندما تلقى تاجاييف كرة خارج منطقة الجزاء أرسلها قوية في المقص الأيمن للحارس احمد الكسار (51).