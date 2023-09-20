دوري أبطال أوروبا: سان جرمان يحسم موقعته مع دورتموند

الرياص - اسماء السيد - باريس: حسم باريس سان جرمان الفرنسي ما اعتبرت أقوى مواجهة في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك بفوزه على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني 2 0 الثلاثاء في المجموعة السادسة التي شهدت تعادل سلبي مخيب لميلان الإيطالي مع ضيفه نيوكاسل الإنكليزي العائد الى المسابقة بعد غياب طويل.

انتصار

في "بارك دي برانس"، كان كيليان مبابي والمغربي أشرف حكيمي على الموعد لمنح سان جرمان بقيادة مدربه الجديد لويس أنريكي الانتصار في مستهل فصل جديد من حلمه بإحراز اللقب للمرة الأولى في تاريخه، لكن هذه المرة من دون العديد من نجوم المواسم الماضية، وعلى رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار والإيطالي ماركو فيراتي الذين غادروه هذا الصيف.

ثنائية مبابي وعثمان ديمبيليه

وما زال نادي العاصمة يلهث خلف لقبه الأول في المسابقة، معولاً هذه المرة على ثنائية مبابي وعثمان ديمبيليه الذي تواجه الثلاثاء مع فريق تألق في صفوفه موسم 2016 2017 ما فتح الباب أمامه للانتقال الى برشلونة الإسباني ثم هذا الصيف الى سان جرمان.

ودخل سان جرمان مواجهته الثانية مع دورتموند على صعيد دوري الأبطال، بعد أولى عام 2020 حين خرج منتصراً في ثمن النهائي (1 2 ذهاباً و2 0 إياباً)، بمعنويات مهزوزة نتيجة سقوطه الجمعة على أرضه أمام نيس 2 3 في المرحلة الخامسة من الدوري المحلي الذي بدأه أصلاً بشكل محبط بعد تعادله بمباراتيه الأوليين أمام لوريان (0 0) وتولوز (1 1) قبل الفوز بعدها على لنس (3 1) وليون (4 1).

وبدأ سان جرمان اللقاء باشراك الوافد الجديد راندال كولو مواني أساسياً في خط المقدمة للمرة الأولى في "بارك دي برانس" منذ قدومه من أينتراخت فرانكفورت، فيما بدأ المدرب إدين ترزيتش اللقاء من دون المهاجمين العاجي سيباستيان هالر والوافد الجديد نيكلاس فولكروغ ولاعب الوسط ماركو رويس الذين بقوا على مقاعد البدلاء.

إصابة

وتعرض الفريق الألماني لضربة باكراً بعد إصابة النمسوي مارسيل سابيتسر الذي ترك مكانه لفيليكس نميشا (14) قبل ثوانٍ معدودة من الفرصة الحقيقية الأولى في اللقاء والتي كانت لصالح فريقه عبر الهولندي دونييل مالين، لكن الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما تألق في الدفاع عن مرماه.

ورد بطل فرنسا بفرصة أخطر عبر البرتغالي فيتينيا الذي عانده الحظ بعدما ارتدت محاولته من القائم الأيمن (20)، وذلك في فترة فرض خلالها صاحب الأرض أفضليته المطلق وحاصر وصيف "بوندسليغا" في منطقته معظم فترات الشوط الأول لكن من دون أن يتمكن من الوصول الى شباك السويسري غريغور كوبيل.

لكن سان جرمان ضرب باكراً في الشوط الثاني وافتتح التسجيل تسبب بها نيكلاس زوله بلمسه الكرة في المنطقة المحرمة، فانبرى لها مبابي وسددها بنجاح في الشباك (49)، ثم سرعان ما أهداه حكيمي الثاني بفاصل فني جميل بعد تمريرة من فيتينيا (58)، ليسجل في مرمى فريقه السابق.

نيوكاسل يحبط ميلان

وفي "سان سيرو"، أحبط نيوكاسل، العائد الى دوري الأبطال لأول مرة منذ 20 عاماً، مضيفه ميلان بطل المسابقة سبع مرات وفرض عليه التعادل السلبي.

ويشكل هذا التعادل نتيجة مخيبة لفريق المدرب ستيفانو بيولي، القادم من هزيمة مذلة في الدوري أمام جاره إنتر 1 5، لاسيما أن المجموعة تضم مضيفيه توالياً في الجولتين المقبلتين دورتموند وسان جرمان.

ورأى بيولي أنه "يتوجب عليك الفوز بهذا النوع من المباريات... لكن لسوء الحظ، لم نتمكن من استغلال سيطرتنا وكل الفرص التي خلقناها. هذا أمر مؤسف ألا نتمكن من الفوز بمباراتنا الأولى، لكن مجموعتنا قوية جداً. لا يمكننا أن نشعر بالرضى حيال هذه النتيجة، نحن نفتقد الى أهم شيء في كرة القدم" أي التسجيل، وذلك بعدما سدد فريقه 25 مرة على مرمى منافسه مقابل 6 مرات فقط للأخير.

وتعامل إدي هاو بالشكل المناسب بدايةً مع تجربته الأولى على الإطلاق في دوري الأبطال، لكن ميلان دخل في الأجواء تدريجياً وبدأ تهديد مرمى ضيفه إن كان عبر الوافد الجديد النيجيري صامويل شوكويزي أو المخضرم الفرنسي أوليفييه جيرو والبرتغالي رافايل لياو والبوسني رادي كرونيتش والفرنسي الآخر تيو هرنانديز، لكن الحارس نيك بوب كان لهم بالمرصاد.

ورغم بعض الفرص الأخرى لميلان، لاسيما للياو وجيرو اللذين بالغا في الاستعراض، انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، ثم بدا الضيف الإنكليزي أفضل دفاعياً في الشوط الثاني وأقفل المساحات.