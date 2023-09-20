لقطة للتاريخ.. حارس لاتسيو يسجل هدفا قاتلا في شباك أتلتيكو مدريد (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

نجح نادي لاتسيو الإيطالي في انتزاع تعادلا ثمينا 1-1 من ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

تقدم أتلتيكو مدريد في الدقيقة 29، بهدف عن طريق لاعبه الشاب بابلو باريوس.

واستمرت النتيجة على حالها حتى اللحظات الأخيرة، قبل أن يسجل حارس مرمى لاتسيو، إيفان بروفيديل، هدف التعادل بضربة رأس في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل عن الضائع، لتنتهي المباراة بنتيجة 1-1.

وأفادت شبكة "هوسكورد" بأن بروفيديل، بات أول حارس مرمي يسجل هدفا في دوري الأبطال، منذ فنسنت إنياما في عام 2010.

وفي المجموعة ذاتها، تغلب نادي فينورد الهولندي على نظيره سيلتيك الاسكتلندي بهدفين دون رد.