شكرا لقرائتكم خبر عن دورى نايل.. بيرسى تاو أفضل لاعب فى مباراة الأهلى والمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد بيرسي تاو، لقب أفضل لاعب في مباراة فريقه الأهلي أمام المصري في اللقاء الذى انتهي برباعية نظيفة في الجولة الأولى للدوري الممتاز لموسم 2023 – 2024 .

ونجح بيرسي تاو في إحراز هدفين خلال مباراة فريقه أمام المصري .

بدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي رحلة الدفاع عن بطولة الدوري التي يحمل لقبها بفوز عريض على المصري برباعية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز.

سجل رباعية الأهلي ، رضا سليم وبيرسي تاو "هدفين" وكريم فؤاد في الدقائق 44 و69 و74 و88 ، وشهد اللقاء الذي أداره محمد عادل طرد باهر المحمدي لاعب المصري، وبذلك يحصد الأهلي أول ثلاث نقاط في بطولة الدوري فيما يتجمد رصيد المصري عند "صفر" من النقاط.

ونجح الاهلي في إسعاد جماهيره بعد خسارة لقب السوبر الأفريقي الجمعة الماضية أمام اتحاد العاصمة الجزائري بالسعودية.

وضم تشكيل الأهلي، كلاً من : محمد الشناوي ومحمد هاني، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة ، علي معلول وأليو ديانج، إمام عاشور، أحمد نبيل كوكا وبيرسي تاو، أنتوني موديست ورضا سليم.