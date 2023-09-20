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يد الزمالك يهزم هليوبوليس.. والأهلى يفوز على أصحاب الجياد فى سادس جولات الدورى

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القاهرة - سامية سيد -  

 

 

فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره هليوبوليس بنتيجة  31/28 على صعيد الجولة السادسة لدورى محترفى كرة اليد للرجال للموسم المحلى 2023/2024 .

 

فيما فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره أصحاب الجياد بنتيجة 30/21 على صعيد الجولة السادسة لدورى المحترفين.

 

 

فيما تقام الجولة السابعة الجمعة المقبلة بمواجهات بين كلا من ، الأهلى مع الأوليمبى و أصحاب الجياد مع الترسانة و الشمس مع الجزيرة و سموحة مع البنك الأهلى و العبور مع سبورتنج و المعادى مع هليوبوليس و الزهور مع طلائع الجيش و الزمالك مع الطيران .

 

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.

 

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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