شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ الاستعداد لمواجهة سان جورج الإثيوبى بدوري الأبطال الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر
ويحدد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي برنامج الأهلي لمباراة بطل إثيوبيا، عقب استئناف التدريبات الجماعية بعد الانتهاء من مواجهة المصري في الدوري، في ظل رغبة الجهاز الفني في التحضير الجيد لموقعة سان جورج، في ضرابة البداية الإفريقية، من أجل الاستعداد الجيد لخوض منافسات الموسم الجديد.
وتأهل سان جورج الأثيوبي إلى الدور التمهيدي الثاني الذي يسبق دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا ، وتخطى سان جورج، منافسه كم كم من زنجبار في الدور التمهيدي.
وأشار الاتحاد الافريقى الكاف إلى أن الأهلي يستضيف سان جورج الأثيوبي ذهابًا وإيابًا في القاهرة ، ويلتقي الأهلي، سان جورج في موقعة الذهاب، 24 سبتمبر، في تمام الساعة السادسة مساءاً على ملعب استاد القاهرة الدولي.
ولم يستقر الأهلي على موعد مباراته ضد سان جورج الأثيوبي في إياب دور الـ32 في دوري أبطال أفريقيا، علمًا بأن الموعد المبدئي بين 30 سبتمبر و1 أكتوبر.
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