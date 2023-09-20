شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار غياب ثنائى طلائع الجيش عن مباراة إنبى بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الثنائى مصطفى الخواجة والسيد أبو أمنة لاعبا طلائع الجيش الغياب عن الفريق فى مباراة انبى المقرر لها الاربعاء 27 سبتمبر الجاري على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري بسبب الاصابة.

خرج مصطفى الخواجة، لاعب طلائع الجيش، من حسابات الجهاز الفنى لفريقه فى مباراة البنك الأهلى بسبب الإصابة، بعدما أثبتت الأشعة التى خضع لها اللاعب إصابته بشد فى عضلات البطن تعرض له خلال التدريبات، ووضع محمد الأسيوطى رئيس الجهاز الطبى بالفريق برنامجا تأهيليا للعلاج حتى ينتظم فى التدريبات الجماعية من جديد.

فيما واصل السيد أبو آمنة، لاعب خط وسط طلائع الجيش، الغياب عن فريقه مع انطلاقة الدوري الجديد بسبب استمرار تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة بقطع الرباط الصليبى وغضروف الركبة والذى خضع لها فى مارس الماضى.

نجح فريق طلائع الجيش في تحقيق الفوز على حساب البنك الأهلي بهدفين دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الافتتاحية بطولة الدوري المصري الممتاز على ملعب جهاز الرياضة.

أحرز أهداف المباراة لفريق طلائع الجيش يسري وحيد برأسية قوية في الدقيقة 62 من زمن المباراة، وعبدالرحمن شيكا في الدقيقة 87.

وبهذه النتيجة تصدر فريق طلائع الجيش الدوري المصري مؤقتا برصيد ثلاثة نقاط، بينما احتل البنك الأهلي المركز الأخير بدون نقاط وتلقيه هدفين في مرماه.